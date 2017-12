  Lei Marcial estendida no sul das Filipinas pelo período de um ano  

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, obteve esta quarta-feira luz verde para decretar o prolongamento, pelo período de um ano, da lei marcial decretada no sul do país contra rebeldes comunistas e islamitas, com o Congresso a passar ao lado das preocupações sobre os direitos humanos.

O Senado e a Câmara dos Representantes autorizaram o chefe de Estado a manter até 31 de Dezembro de 2018 o regime de excepção na ilha de Mindanao.

“A moção para prolongar a proclamação da lei marcial e a suspensão do privilégio das disposições de ‘habeas corpus’ foi aprovada”, anunciou o presidente da Câmara, Pantaleon Alvarez, depois da aprovação do texto pelo Congresso por 240 votos a favor e 27 contra.

Duterte impôs a lei marcial e suspendeu os privilégios de habeas corpus – uma garantia contra as prisões arbitrárias – em Maio, na sequência da tomada pela força da cidade de Marawi, a mais importante cidade muçulmana do arquipélago de maioria católica, pelo grupo radical Maute, com ligações ao Estado Islâmico (EI).

Centenas de combatentes islamitas tomaram o controlo de bairros inteiros na cidade. Foram necessários cinco meses para as forças filipinas, apoiadas pelos Estados Unidos da América, recuperarem o controlo da cidade, no final de uma operação militar que devastou várias áreas. No total, morreram mais de mil pessoas.

Embora Duterte tenha dito em Outubro que Marawi estava livre e que os responsáveis do exército sustentavam que a maior parte dos chefes da rebelião foram mortos, as autoridades alertaram para a possibilidade de combatentes islâmicos terem conseguido escapar e reagrupar-se noutro local.

A região administrativa de Mindanao é cenário há várias décadas de conflitos entre o Governo e grupos terroristas locais, incluindo alguns com ligações ao EI, como o Maute ou o Abu Sayyaf.

Duterte, que recentemente cancelou as próximas discussões de paz com os rebeldes comunistas, advertiu contra a continuação das operações armadas daquele grupo, que conduz uma das mais antigas guerrilhas da Ásia.

A lei marcial foi originalmente promulgada por 60 dias, mas os parlamentares validaram a sua extensão em Julho até o final deste ano. Entretanto o pedido de Duterte para estender a lei marcial por mais um ano foi conhecido no início desta semana.