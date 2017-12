LEGCO aprova criação de comissão para inspeccionar derrapagem orçamental na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau  

O Conselho Legislativo (LEGCO) da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) aprovou na quarta-feira a criação de duas novas comissões, uma para supervisionar a derrapagem orçamental da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e a outra para investigar a venda de centros comerciais pelo fundo de investimento imobiliário Link Reit. A empreitada de construção da ponte, recorde-se, acabou por se saldar por uma derrapagem orçamental no valor de dez mil milhões de renminbis, valor este que será suportado pelas três regiões que liga entre si.

A proposta, vinda da bancada pró-democrata, tinha por objectivo “sublinhar como as mudanças das regras propostas pela facção pró-‘establishment’ vão pôr um fim no poder [dos democratas] de monitorizar o Governo”, escreve a Rádio e Televisão de Hong Kong. As duas petições foram apoiadas por 24 deputados pró-democratas no decorrer do plenário semanal de ontem.

Explica a mesma fonte que uma comissão pode ser criada se tiver o apoio de pelo menos 20 deputados. O campo pró-Governo sugeriu, entre as propostas por si apresentadas para alterar as regras do Conselho Legislativo, um aumento para 35 do número mínimo de parlamentares necessários para a criação de Comissões. Os pró-democratas explicaram que pretendiam mostrar ao público que o aumento deste limite mínimo iria dificultar a realização de inquéritos pelo LEGCO em questões controversas.

Para Kwok Ka-ki, deputado do Civic Party (Partido Cívico), tais mudanças vêm apenas retirar direitos aos residentes de Hong Kong: “Nesta casa nós [os pró-democratas] somos uma minoria mas nós representamos a maioria das pessoas de Hong Kong. Ao alterar as regras e os regulamentos, o [campo] pró-‘establishment’ está a retirar os direitos da legislatura e do público de inspeccionar e regular as transgressões do Governo”, criticou Kwok, citado pela Rádio e Televisão de Hong Kong.