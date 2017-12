Kim Jong-un quer transformar a Coreia do Norte na potência nuclear mais forte do mundo

O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, está determinado em fazer do seu país “a potência nuclear mais forte” do mundo, informou na terça-feira a agência noticiosa estatal norte-coreana, KCNA.

Durante um discurso perante os trabalhadores do programa balístico do país, Kim disse anteontem que a Coreia do Norte “estava a avançar vitoriosamente e ia tornar-se a potência nuclear e militar mais forte do mundo”, ainda de acordo com a KCNA.

Em 28 de Novembro, Pyongyang lançou um míssil balístico intercontinental capaz, segundo analistas, de atingir o território continental dos Estados Unidos da América, ensaio que foi fortemente criticado por países e organizações internacionais, como a Organização das Nações Unidas.