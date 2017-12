Jeremy Renner, “Wind River” e a vergonha que se abateu sobre Hollywood  

O actor norte-americano, embaixador da 2.a edição do Festival Internacional de Cinema de Macau, abordou no início da semana as acusações de assédio sexual que foram dirigidas contra várias figuras de proa da máquina de sonhos de Hollywood. Renner congratulou-se pelo facto do realizador de “Wind River”, filme em que assume o papel de principal protagonista, ter conseguido resgatar a obra das “garras” de Harvey Weinstein. O filme aborda precisamente a violência sexual a que estão sujeitas as mulheres ameríndias.

É o tema do momento em Hollywood e as ondas de choque da polémica não pouparam o Festival Internacional de Cinema de Macau. Numa conferência de imprensa realizada no início da semana, Jeremy Renner congratulou-se pelo facto de Taylor Sheridan, realizador de “Wind River” (o último projecto em que o actor participou) ter conseguido retirar o filme da chancela da “The Weinstein Company”, bem como remover o nome de Harvey Weinstein dos créditos finais da película.

O drama assinado por Sheridan tem como pano de fundo a violência sexual exercida contra jovens mulheres ameríndias numa reserva tribal. O filme já tinha estreado nos Estados Unidos da América quando as alegações de assédio sexual contra Weinstein começaram a surgir.

“O filme foi feito para consciencializar sobre o drama pessoal que enfrentaram as mulheres retratadas e seria irónico e muito despropositado manter o nome de Weinstein associado ao filme, depois das acusações que começaram a ser dirigidas contra ele por uma série de actrizes bem sucedidas de Hollywood”, disse Renner, quando instado sobre a questão pelos jornalistas. O actor norte-americano revelou ainda que foi uma das primeiras pessoas consultadas por Taylor Sharidon, depois do cineasta ter tomado a decisão de autonomizar o filme, rejeitando o envolvimento da “The Weinstein Company”. Renner assegura que não hesitou um segundo, fazendo chegar ao realizador o seu total apoio.

Sheridan conseguiu ainda garantir que o nome de Harvey Weinstein não seria mencionado aquando da distribuição internacional da película por parte da Lionsgate, nem aquando do lançamento do filme na plataforma de divulgação de conteúdos Netflix.

Na segunda-feira, no Centro Cultural de Macau, Renner mostrou-se aliviado com a solução encontrada por Taylor Sheridan e pela Acacia Entertainment, empresa que acabou por assumir o estatuto de principal financiadora do filme. O dinheiro que deveria ser canalizado para a produtora presidida pelos irmãos Weinstein deverá ser entregue a uma associação de solidariedade social que trabalha de perto com mulheres ameríndias vítimas de violação e de violência marital.

“Eles conseguiram readquirir o controlo sobre o filme, o que torna o projecto ainda mais significativo. O filme contou com um grande envolvimento por parte das próprias tribos e por parte dos povos nativos por apresenta uma visão muito realista daquilo que é a vida nas reservas nos dias que correm”, diz Renner, que tem em “Wind River” uma das suas performances mais emblemáticas no grande ecrã.

O actor, de 46 anos também falou sobre o movimento #MeToo, que deu uma ampla projecção às vítimas de assédio e de agressão sexual: “É importante falar sobre a igualdade e, mais importante, agir. Nós quase tivemos uma mulher presidente “, disse Renner, referindo-se a Hillary Clinton. “Eu sempre gostei de ver mulheres em posições de poder”, assume.