Incidente em central nuclear de Taishan suscita apreensão em Macau

A central nuclear de Taishan foi palco de um incidente durante testes de segurança e o episódio está a causar apreensão no território. O ambientalista Joe Chan mostra-se preocupado com a proximidade da infra-estrutura a Macau e pede ao Governo da RAEM que chame a si um papel “mais activo” no que toca à troca de informações com Pequim, lembrando que o território também é parte interessada.

Pedro André Santos

Caso venha a garantir todos os parâmetros a nível de segurança, a central nuclear de Taishan só deverá começar a operar no máximo das suas capacidades a partir de 2019. No entanto, durante um teste de segurança realizado esta semana registou-se um incidente que está a causar apreensão tanto em Macau, como na vizinha RAEHK: uma das caldeiras da central ficou “rachada”, segundo noticiou o portal Hong Kong Free Press, citando “várias fontes credíveis”.

O episódio foi recebido com alguma preocupação em Macau dada à proximidade geográfica que apresenta face à estrutura: o território fica a uma distância de cerca de 70 quilómetros de Taishan.

“Em primeiro lugar devo dizer que estou contra qualquer tipo de programas nucleares, especialmente a uma distância tão curta. Acho que não há muito que possamos fazer porque faz parte da política energética da China a longo prazo”, começou por dizer Joe Chan ao PONTO FINAL.

O ambientalista questiona se existe “protecção suficiente” e “segurança” em torno da central, lembrando os resultados que têm surgido durante a fase de teste: “Ainda estão a testar só o equipamento, para ver se está tudo sobre controlo, mas os primeiros resultados não têm sido muito promissores e a situação é algo preocupante. Não estamos de acordo mas também não temos escolha. A única coisa na qual nos podemos focar é nos padrões de construção e a forma como irá operar, com um grau elevado de segurança. Mas até agora as informações que temos recolhido mostram que este tipo de programa não irá funcionar”, alertou.

Joe Chan considera que o Governo da RAEM “deveria ter um papel muito mais activo”, cooperando com o Governo Central de forma a preparar o território para qualquer eventualidade: “Se houver algum acidente no futuro seremos uma das vítimas, por isso temos o direito de saber. Há algum plano de contingência se houver algum incidente? Não é possível evacuar toda a população de Macau… Existem outras opções? Porque o objectivo deles [República Popular da China] é construir a maior central nuclear do mundo”, recordou o ambientalista.

O presidente da União de Estudantes Macau Verde lembra que na eventualidade de algum incidente nuclear em Taishan a radiação irá afectar as pessoas em Macau “em menos de uma hora”. Chan lamenta que não existam medidas para proteger os cidadãos: “Penso que deveria haver uma grande discussão sobre este assunto, não é uma questão que diz respeito apenas à República Popular da China. O Governo deve requerer mais informações, pelo menos tentar negociar e ter um papel mais activo em vez de adoptar um comportamento tão passivo. Outra medida passa por perceber o que é que poderá ser feito se acontecer alguma coisa, com um sistema de emergência”, disse o ambientalista, salientando ainda a necessidade de haver formas para monitorizar a emissão de radiações a nível local.

De acordo com o portral “Hong Kong Free Press”, uma das unidades da central nuclear poderia começar a operar a nível comercial ainda em finais deste ano. Porém, o incidente registado nesta semana irá obrigar à troca de uma das caldeiras, que ficou “rachada” durante os testes.

A central nuclear de Taishan começou a ser construída em 2009, resultando de um ‘joint venture’ das entidades estatais chinesas com a empresa francesa ‘Électricité de France’.