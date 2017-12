IFFAM Project Market: Propostas portuguesas convenceram investidores asiáticos

Não foi chegar, ver e vencer, mas quase. “Projecto Global”, de Ivo M. Ferreira, e “Daedalus”, de Jerónimo Rocha, não conquistaram nenhum dos prémios distribuídos pelas entidades patrocinadoras da plataforma “Project Market”, mas o diálogo encetado com eventuais financiadores asiáticos deixou os responsáveis por cada uma das produções com mais confiança para enfrentar o futuro.

Depois de ter brilhado na edição inaugural do Festival Internacional de Cinema de Macau pela mão de Marco Martins, de Nuno Lopes e do premiadíssimo “São Jorge”, o cinema português teve uma presença discreta na 2.ª edição do certame, que hoje chega ao fim com a cerimónia de atribuição de prémios no Centro Cultural de Macau.

Um único filme luso – “A Fábrica de Nada”, de Pedro Pinho – teve honras de projecção no Festival, ainda que enquadrado na categoria “Best of Fest Panorama”, secção que trouxe ao território alguns dos filmes que mais impressionaram ao longo do ano em grandes Festivais e grandes competições internacionais.

Em Macau estiveram também duas produtoras portuguesas em busca de novos mercados e de novos modelos de financiamento no âmbito do “Project Market”, a plataforma do IFFAM virada para a indústria, um mecanismo que coloca frente-a-frente realizadores e produtores, de um lado, e eventuais investidores, do outro.

Com quartel-general em Macau, território onde se encontra radicado há vários anos e onde gravou recentemente “Hotel Império”, Ivo M. Ferreira foi um dos realizadores que se submeteu ao escrutínio de eventuais financiadores na edição deste ano do IFFAM Project Market”. O realizador de “Águas Mil” e da adaptação cinematográfica de “Cartas da Guerra” apresentou o esquisso de “Projecto Global”, a próxima grande concretização a que tenciona deitar mãos. A narrativa de “Projecto Global” decorre em Portugal, entre 1980 e 1986, no rescaldo do 25 de Abril, quando uma vaga de atentados à bomba, de assaltos, de execuções e de ameaças mais ou menos veladas assola o país. O filme, que se encontra ainda numa fase de desenvolvimento muito inicial, deverá ter como personagens centrais uma agente da Polícia Judiciária que se infiltra numa célula das FP-25 e um colega que ignora que a protagonista se envolveu emocionalmente com um dos operacionais da organização terrorista.

Antes ainda da partida para Macau e do início do segundo Festival Internacional de Cinema, o diário português “Jornal de Notícias” contactou a produtora “O Som e a Fúria”, com quem Ivo M. Ferreira tem trabalhado no âmbito dos últimos projectos e o propósito para a deslocação ao território era um único: “Divulgar internacionalmente o projecto, encontrar parceiros para se juntarem à produção e participarem no financiamento, procurar distribuidores na Ásia”.

Cumpridos que estão os três dias de intensas reuniões e de negociações pelos quais se espalhou a edição de 2017 do Project Market, Luís Urbano, nome cimeiro da “O Som e a Fúria”, traçou, ao mesmo jornal, um balanço positivo da participação no certame: “Correu-nos bem. Também não tínhamos grandes ambições porque sabíamos que era o projecto que estava num estado mais embrionário. Mas o nosso objectivo, que era sinalizar o projecto a nível internacional foi alcançado. Tivemos umas vinte reuniões, das quais três podem vir a ser determinantes para o futuro do projecto”, disse Urbano, citado pelo “Jornal de Notícias”

Em estreia absoluta no Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau, Jerónimo Rocha – que se notabilizou junto do público português sobretudo pelos filmes de apresentação do Festival MOTEL/X – submeteu a apreciação de eventuais investidores o projecto “Daedalus”, um filme que se propõe narrar a história de uma mulher contratada para trazer de volta à Terra uma velha nave espacial que poderá desvendar o segredo de um primeiro e mortal contacto da humanidade com uma espécie alienígena.

“Daedalus”, que tem por base a curta-metragem homónima realizada por Jerónimo Rocha em 2013, já chamou a atenção da revista “Variety” e o jovem realizador, de 36 anos, não em pejo em qualificar a vinda a Macau como um “game changer” no que toca ao futuro do projecto: “A nossa presença superou as expectativas, ao ponto de pensar que mudou o paradigma da forma como imaginava o futuro deste projecto. Foi muito educativo para perceber as várias sensibilidades dos territórios asiáticos em relação ao género de terror. Como viemos numa fase de desenvolvimento, vamos tirar agora algumas conclusões que vão ser decisivas na passagem do tratamento para uma primeira versão do guião”, esclareceu Rocha, em declarações ao “Jornal de Notícias”.