Ian Hutchinson e Lee Johnston confirmados no alinhamento da Honda para 2018

Os pilotos britânicos Ian Hutchinson e Lee Johnston, que já correram por várias vezes no Circuito da Guia vão integrar o alinhamento da Honda para a temporada de 2018. Ambos os atletas já estiveram ligados à escuderia nipónica, mas Hutchinson foi o que melhores resultados alcançou.

Ian Hutchinson já tinha brilhado pela Honda em 2010, quando venceu, de forma histórica, cinco corridas de TT aos comandos de uma Fireblade CBR1000RR em apenas uma semana. O destemido piloto britânico conta no currículo com 16 vitórias na categoria.

Hutchinson regressa assim à Honda para a temporada de 2018, onde terá a companhia de Lee Johnston, outro piloto que também já esteve ligado à equipa japonesa no passad, ainda que apenas como piloto de reserva na prova de 24 Horas de Le Mans

Tanto Hutchinson como Johnston irão correr nas provas de North West 200, na Ilha de Man TT e no Grande Prémio de Ulster de 2018 pela equipa da Honda Racing. A formação vai recorrer ao novo modelo da Fireblade nas classes de Superbike e Superstock 1000

Ian Hutchinson ainda está a recuperar de uma lesão no seguimento de um aparatoso acidente na prova da Ilha de Man que decorreu no início do ano. As consequências da queda afastaram o britânico do Grande Prémio de Macau, mas os responsáveis pela Honda acreditam que Hutchinson estatá recuperado a tempo para o arranque da nova temporada: “Estou realmente ansioso para começar a correr pela Honda Racing. Vai ser um novo desafio e um começo novo para mim. Sei que, de certa forma, tenho um historial com a Honda, onde há dez anos consegui cinco vitórias de TT numa semana, por isso posso dizer que conheço o modelo Fireblade bastante bem”, referiu o piloto, numa entrevista publicada pelo portal ‘Crash’.

O britânico referiu, por outro lado, que ainda não experimentou a nova versão SP2 da marca, pelo que terá que aguardar pelos testes agendados para o início de 2018: “A equipa da Honda tem uma grande experiência e o passado fala por si mesmo, com vitórias conquistadas ao longo dos anos. É bom ver que parte da equipa com a qual trabalhei no passado ainda se mantém, por isso estou confiante que no novo ano poderemos começar a trabalhar para colocar a equipa no seu devido caminho”, frisou.

Tal como o compatriota, Johnston mostra-se também bastante entusiasmado pela oportunidade de se juntar à Honda, mostrando-se expectante em relação à mota com que vai competir: “Os últimos dois anos foram difíceis e é bom ter as coisas todas organizadas e em ordem ainda antes do arranque da temporada, assim não tenho que me preocupar com outras coisas para além de conduzir. Já experimentei a Fireblade SP2 na prova de Le Mans, quando era piloto de reserva para a Honda Endurance Racing Team, por isso tenho alguma vantagem nesse sentido”, disse o piloto.

Por sua vez, o ‘team manager’ da Honda, Jonny Twelvetrees, destacou a qualidade dos dois pilotos para o alinhamento do próximo ano, mostrando-se confiante na conquista de bons resultados: “Estou muito feliz por termos conseguido garantir estes dois pilotos. O currículo do Hutchinson fala por si próprio, especialmente pelo que ele fez na Honda. O Johnston sempre me impressionou. Ele tem bastante talento na estrada e sinto-me muito positivo com a equipa que temos”, disse Twelvetrees.