“Hawkeye” ainda não perdeu a esperança de brilhar a solo num filme da Marvel

Depois de ter marcado presença na abertura do 2º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau, na sexta-feira passada, na qualidade de um dos Embaixadores do evento, o actor norte-americano Jeremy Renner esteve à conversa com a comunicação social que acompanhou, ao longo da última semana, a edição de 2017 do certame.

Sem surpresas, muitas das questões que foram dirigidas ao conhecido actor estavam relacionadas com a nova película das série Vingadores – “Avengers: Infinity War” – onde Renner volta a dar vida a Clint Barton, a.k.a Hawkeye.

“Não há muito que eu possa dizer sobre o filme. Mas há algumas mudanças extraordinárias que vão ocorrer nos dois próximos filmes da série “Os Vingadores”. Um dos filmes, “The Avengers 4” ainda está a ser filmado, mas posso garantir que é um dos maiores filmes alguma vez lançados. Estou, como alguns fãs, muito entusiasmado”, explicou Jeremy Renner, ele que já esteve por duas vezes nomeado para os Óscares da Academia.

O actor, que agraciou os seus fãs em Macau com um novo penteado, foi depois inquirido sobre o que pensava sobre “Black Widow”, filme protagonizado por Scarlett Johansson e que deverá ser filmado depois de “Avengers: Infinity War” chegar aos cinemas. A resposta de Renner foi muito generosa para a actriz que integra o elenco da série “Os Vingadores”: “Se estou com ciúmes? Estou ansioso para ser se o projecto avança mesmo. A Scarlett é incrível, é uma actriz maravilhosa e merece estrelar no seu próprio filme. Mas não me compete a mim dizer se o filme deve ou não avançar. Não sou responsável pelos projectos, nem me chamo Kevin Feige [o director executivo da Marvel]”, assinalou Renner.

Quanto às perspectivas de Hawkeye poder vir a ter a ser o seu filme a sol, Renner reiterou o desejo de ver o seu personagem assumir o papel de principal protagonista numa produção da Marvel:”Se me pergunta, acho que seria maravilhoso. Eu gosto muito deste personagem. É um personagem a quem tem vindo a dar vida de há oito anos a esta parte. Penso que seria uma honra explorar Clint Barton com maior protagonismo, mas esse projecto não está sobre a mesa, tanto quanto eu sei. Se alguém souber de alguma coisa que me diga, que eu ligo já ao meu agente. Estou dentro. Mas não quero esperar muito tempo. Não quero ter que esperar até ao cinquenta anos”, disse o actor, que tem 45.