Hato: Proposta de audição para responsabilização de governantes chumbada no hemiciclo  

Fotografia: Eduardo Martins;

O deputado Ng Kuok Cheong apresentou ontem, em sessão plenária, uma proposta de audição de responsáveis do Executivo para apurar responsabilidades sobre as consequências devastadoras da passagem do tufão Hato pelo território. Nem a extensa apresentação do democrata, que propunha a criação de uma comissão especializada à qual caberia ouvir governantes, convenceu o hemiciclo, que chumbou a proposta, assinada também por Au Kam San. A Assembleia negou a proposta com cinco votos a favor, 22 contra e duas abstenções.

“O Governo já fez investigação e a comissão de inquérito já esclareceu o assunto. Quanto à responsabilização, o Governo exigiu a instauração de um processo disciplinar. A audição iria afectar a independência do trabalho dentro do processo disciplinar em curso”, alegou o deputado Ma Chi Seng, para defender que “não há necessidade de realizar uma audição”.

Também o deputado Davis Fong disse concordar “que não há necessidade de haver uma audição”. Iau Teng Pio, o terceiro deputado a usar da palavra, seguiu na mesma linha, ao defender que “muitos especialistas já intervieram nesta discussão”, para concluir: “Não concordo com a audição”.

Ng Kuok Cheong, Au Kam San, José Pereira Coutinho, Ella Lei e Leong Sun Iok foram os cinco parlamentares que votaram a favor da proposta dos dois deputados democratas. Si Ka Lon e Song Pek Kei optaram por se abster na votação.

Na mesma sessão plenária foi aprovada a proposta de debate de Song Pek Kei e Si Ka Lon sobre a implementação de um sistema universal de seguros de saúde. Aprovada foi também a proposta de debate do deputado Leong Sun Iok, para discutir a medida de reconhecimento mútuo da habilitação de condução de veículos ligeiros entre Macau e o interior da China. As propostas de Au Kam San, sobre a recriação dos órgãos municipais, e a de Mak Soi Kun, sobre o reforço da educação dos funcionários públicos para os consciencializar para o amor ao país e a Macau, foram chumbadas. S.G.