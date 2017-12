Guangdong aprova pacote de medidas para agilizar desenvolvimento da Grande Baía

O Governo da vizinha província continental de Guangdong anunciou, esta terça-feira, um conjunto de 18 medidas com o objectivo de facilitar o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. A partir do primeiro trimestre do próximo ano, visitantes de um total de 53 países podem gozar de um visto à entrada que lhes permite permanecer 144 horas em Cantão, anunciou Zheng Dong, vice-director do Departamento de Segurança Pública da província vizinha, citado pela agência noticiosa Xinhua.

Além de Macau e de Hong Kong, o projecto da Grande Baía inclui ainda outras nove cidades da província de Guangdong: Dongguan, Foshan, Cantão, Huizhou, Jiangmen, Shenzhen, Zhaoqing, Zhongshan e Zhuhai. A população combinada das três regiões totaliza mais de 110 milhões de habitantes.

Segundo informou o mesmo responsável, veículos não comerciais com matrícula dupla vão poder atravessar a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau sem necessitarem de uma autorização especial. Quanto ao valor que será cobrado para a travessia da infra-estrutura, a proposta actual situa-se nos 150 renminbis para automóveis particulares, 115 para transportes pesados de carga e 60 para outros veículos de mercadorias.

Zheng Dong anunciou ainda que os governos de Guangdong e Hong Kong decidiram aumentar em sete mil a quota de veículos particulares que podem atravessar a ponte. Segundo explica a Xinhua, este valor faz crescer a quota dos carros privados de Hong Kong para os 10 mil.

Quando estiver concluída, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau irá ser a mais longa do mundo, estendendo-se ao longo de 55 quilómetros. A infra-estrutura, em forma de Y, tinha um custo inicial estimado em 110 mil milhões de renminbis e as obras deveriam ter terminado em 2016. Agora, prevê-se que a ponte esteja concluída até ao final do corrente ano.