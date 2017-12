A próxima edição do Curso de Formação de Instruendos das Forças de Segurança de Macau vai arrancar brevemente, indica a Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau em comunicado. Os interessados podem consultar os detalhes de inscrição no Boletim Oficial de 13 de Dezembro e na página electrónica das Forças de Segurança de Macau. As mesmas informações podem ser igualmente consultadas nas páginas de Facebook e de WeChat das autoridades policiais do território.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...