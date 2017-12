Filme-concerto de “The Legendary Tigerman” censurado para poder ser exibido em Shenzhen  

Vinte e cinco dos setenta minutos de “How to become nothing”, o filme-concerto do artista português Paulo Furtado, vão ser exibidos em Shenzhen desfocados. O artista, que actua na metrópole continental e no território no âmbito da edição de 2017 do Festival “This is My City” diz que a censura chinesa focou sobretudo as cenas em que aparecem nus.

O filme-concerto “How to become nothing”, com banda sonora tocada ao vivo por The Legendary Tigerman (Paulo Furtado), teve de ser alterado para poder ser exibido esta semana na República Popular da China, no festival cultural “This Is My City”.

De acordo com o músico Paulo Furtado, em declarações prestadas à agência Lusa, “cerca de 25 minutos do filme foram desfocados”. As cenas que foram desfocadas, explicou, são aquelas em que aparecem nus.

O projecto “How to become nothing” teve como ponto de partida a história de um homem que se quer tornar em nada, através de uma viagem espiritual e física pelo deserto. Durante 12 dias, Paulo Furtado fez uma viagem pela região desértica de Joshua Tree, no estado norte-americano da Califórnia, na companhia do realizador Pedro Maia e da fotógrafa Rita Lino, inspirando-se na paisagem para compor a maioria dos temas para o novo disco. No cine-concerto, a banda sonora é tocada ao vivo por Paulo Furtado e as imagens são manipuladas em tempo real por Pedro Maia.

O músico, em conjunto com o realizador Pedro Maia, colocou a hipótese de não exibir o filme na China, mas decidiu que seria “melhor fazê-lo [censurar] e poder falar sobre isso do que não mostrar lá o filme”: “Desfocar é uma opção que consideramos válida, em vez de cortar ou ir a negro”, disse.

A possibilidade de ter de fazer alterações ao filme, para que fosse exibido na China, já tinha passado pela cabeça do músico: “Estávamos um pouco à espera”, referiu Paulo Furtado, contando que “há três ou quatro anos houve proposta para fazer uma digressão na China e pediam que enviasse letras e outras coisas que habitualmente os promotores não pedem”.

Os portugueses The Legendary Tigerman e Beatbombers (DJ Ride e Stereossauro) actuam amanhã, no espaço OCT Loft Creative District, em Shenzhen, na China continental, e no sábado, no espaço What’s Up, em Macau, a convite do This is My City – Intercity Creative Network (TIMC).

A dupla Beatbombers leva na bagagem o álbum de estreia, homónimo, editado em Junho. Stereossauro (Tiago Norte) e DJ Ride (Oliveiros Tomás Oliveira) são dois DJ e produtores de hip-hop e de música electrónica em Portugal, que trabalham juntos há cerca de dez anos.

Enquanto Beatbombers, DJ Ride e DJ Stereossauro sagraram-se por duas vezes – em 2016 e 2011 – campeões mundiais de ‘scratch’ e ‘turntablism’, duas técnicas de manipulação de música com gira-discos e mesa de mistura. No sábado, actuam ainda a banda eletrónica Faslane e o músico português Paulo Pereira.

O programa deste ano do festival TIMC inclui ainda um seminário, no sábado no espaço What’s Up, em Macau, intitulado “The Festivalization of Our Cities”.

O TIMC, promovido pela associação cultural +853, realizou-se pela primeira vez em Macau em 2006.