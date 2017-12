Filipino Piolo Pascual entre os actores asiáticos distinguidos pelo IFFAM  

O actor filipino Piolo Pascual, de 40 anos, é um dos oito actores asiáticos que esta noite vão ser agraciados, no Centro Cultural de Macau, com o prémio especial “Variety Asian Stars: Up Next”.

O galardão, atribuído no âmbito da 2.a edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau, distingue alguns dos actores do continente asiático da nova geração que mais se notabilizaram ao longo do último ano.

Num galeria electrónica, denominada “Estrelas Emergentes da Ásia à Espera de uma Oportunidade Global”, a revista “Variety”, que patrocina o galardão, identifica os oito actores e actrizes que serão esta quinta-feira honrados com o prémio. Para além de Piolo Pascual, entre os actores que vão ser hoje distinguidos estão Celina Jade, actriz da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong que cresceu no Hawaii, Ahn Seo-hyeon, da Coreia do Sul, o tailandês Chutimon “Aokbab” Chuengcharoen Sukying, Shioli Kutsuna, do Japão, Ludi Lin, da República Popular da China, Eddie Peng, de Taiwan e ainda o indiano Rajkummar Rao, que se notabilizou recentemente no drama político “Newton”, filme que atingiu um enorme sucesso de bilheteira na Índia.

Ao justificar a escolha de Piolo, a “Variety” sublinha as representações monumentais do actor em “Manila”, um filme independente realizado por Raya Martin e Adolf Alix Júnior em 2009 e ainda em “On The Road”, um filme de Erik Matti rodado em 2013.

“Aos 40 anos, Pascual é já um veterano, mas a sua carreira continua em ascenção. No ano passado, o actor brilhou na extensíssima longa-metragem “A Lullaby of the Sorrowful Mistery”, a obra prima de Lav Diaz que foi projectada na Berlinale e que conquistou o prémio Alfred Bauer.

Piolo recebe esta tarde em pessoa o prémio “Variety Asian Stars: Up Next”. O actor vai estar em Macau na companhia de Joyce Bernal, realizadora e parceira de negócios do mais badalado actor filipino da actualidade.