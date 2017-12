Dufry prolonga contracto com a Sands China por mais sete anos e renova loja no Venetian

A Dufry prolongou o contrato de arrendamento da loja Atrium, no Venetian Macao, por um período de sete anos, tendo acordado com a Sands China continuar a gerir o espaço até ao final de 2024.

Após a renovação da concessão das lojas no Venetian e outras lojas da Sands situadas no Cotai, a Dufry anunciou também planos para a remodelação completa do espaço, que irá contar com um novo ‘layout’ com a inclusão de novas marcas, refere o portal ‘Duty Free Magazine’.

A publicação destaca o número de visitantes que o hotel-casino Venetian Macao recebe anualmente, frisando o número recorde de 74 milhões registado no ano passado. O espaço Atrium representa “a maior loja de categorias múltiplas” no Venetian, sendo operado pela Dufry deste que o ‘resort’ abriu portas, em 2007.

O trabalho de renovação já arrancou e irá oferecer aos visitantes uma experiência de compras “de classe mundial”, acrescenta a publicação, devendo a operação ficar terminada em meados de 2018.