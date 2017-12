Desfile Internacional de Macau sai à rua este domingo  

O agora denominado Desfile Internacional de Macau sai este domingo à rua, pelas 15h. O cortejo tem início nas Ruínas de S. Paulo e percorre um trajecto de 2,3 quilómetros até chegar à Praça do Lago de Sai Van. O novo percurso vai levar os 1.200 participantes até ao Largo de S. Domingos e ao Largo do Senado, continuar pela Travessa do Roquete, Largo da Sé, Avenida da Praia Grande, Avenida Panorâmica do Lago Nam Van e Avenida Doutor Stanley Ho.

Para controlar a afluência do público, este domingo será implementado um mecanismo de controlo e saída dos espectadores ao longo das 14 zonas em que se divide o percurso e que irá contar com o apoio de 540 voluntários. Quem quiser assistir ao arranque da parada terá que aceder pela Rua de Dom Belchior Carneiro, enquanto que o acesso à Praça do Lago de Sai Van será realizado pela Avenida Doutor Stanley Ho. Uma vez que o trânsito estará condicionado neste dia e algumas ruas estarão inclusive encerradas à circulação de veículos, é aconselhável a deslocação a pé ou a utilização de transportes públicos.