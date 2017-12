Deputados pedem informações detalhadas sobre planeamento do Hospital das Ilhas  

Dois deputados exigiram ontem ao Executivo, em sessão plenária do hemiciclo, uma clarificação sobre o projecto do futuro Hospital das Ilhas. Song Pek Kei e José Pereira Coutinho querem conhecer a data de conclusão das obras, o orçamento final e o modo de funcionamento da unidade de saúde. A parlamentar diz faltar uma avaliação detalhada sobre o projecto de construção e alerta para a possibilidade do empreendimento se tornar um elefante branco.

Sílvia Gonçalves

Song Pek Kei e José Pereira Coutinho exigiram ontem ao Governo informações detalhadas sobre o andamento das obras do novo Hospital das Ilhas. No período antes da ordem do dia, a deputada quis saber quando ficará construída a unidade de saúde e qual o seu orçamento final. A parlamentar considera que se verifica uma “grave falta de avaliação” sobre o projecto de construção do hospital e apela à sua divulgação. Pereira Coutinho assinalou o atraso considerável do projecto, cuja conclusão chegou a estar prevista para 2014. O deputado questionou ainda que razões fundamentam a escolha do ateliê de arquictectura de um membro do Conselho Executivo para a concepção do projecto, pelo qual foram pagos “cerca de 230 milhões” de patacas.

“O Hospital das Ilhas é a [infra-estrutura] de maior envergadura e onde se vai despender mais recursos, mas até à data ainda não conhecemos quando é que as obras vão termina, nem o seu orçamento final, só sabendo que já se despendeu cerca de dois mil milhões de patacas, sem contar com as futuras obras de remodelação e aquisição de equipamentos”, começou por referir, ontem, Song Pek Kei, numa interpelação oral no período antes da ordem do dia.

A deputada, eleita por sufrágio directo, assinalou que, para além da construção, não se podem descurar as futuras despesas de funcionamento da estruura: “Durante as LAG realizadas no presente ano, o Chefe do Executivo afirmou que, após a entrada em funcionamento do Hospital das Ilhas, o orçamento do Governo com as despesas de saúde vai duplicar, isto é, passar dos actuais sete mil milhões para 14 mil milhões”.

Song Pek Kei está, por isso, preocupada “com o surgimento de uma situação semelhante à do Terminal Marítimo de passageiros da Taipa, após a construção das instalações, cuja utilização não atinge a taxa prevista, e cujos recursos não foram colocados adequadamente ou bem aproveitados”. A deputada alerta: “Se o erário público for assim utilizado, é possível a qualquer momento tornar-se uma bomba-relógio”.

A deputada apontou ainda o facto de, para além do andamento da construção, nada ter sido ainda referido “sobre o planeamento detalhado do Hospital das Ilhas depois da sua conclusão”: “Como é que se ligará o actual sistema médico ao do futuro hospital; qual é o plano dos serviços faseados; como é que se eleva a eficiência médica; como é que se vai recrutar pessoal suficiente; como é que se evita o desaproveitamento das instalações?”.

Song Pek Kei, alegou, por fim, que se verifica “uma grave falta de avaliação detalhada sobre o projecto de construção do Hospital das Ilhas”, e que, “se foi feito algum estudo de avaliação, o mesmo deve ser divulgado quanto antes”. Pois, além da população, também os profissionais de saúde “não sabem como vai acabar a construção desse empreendimento, que é um hospital enorme”, e que, “eventualmente, poderá tornar-se um elefante branco”.

José Pereira Coutinho acabaria por retomar o tema pouco depois. O deputado começou por apontar o facto de o Executivo ter decidido, “em 2010, abrir um concurso convidando directamente o ateliê de um membro do Conselho Executivo, pagando cerca de 230 milhões para ‘desenhar’ o futuro Complexo Hospitalar das Ilhas e respectivos edifícios complementares”. Diz Pereira Coutinho ter sido questionado por muitos cidadãos sobre que razões fundamentaram a escolha do ateliê, “e porque é que não há responsáveis pelos atrasos nos ‘desenhos’ e na construção dos edifícios e se vão ser aplicadas multas nos termos legais e contratuais”.

Recordando que a data de conclusão da obra chegou a ser apontada para 2014, o deputado questionou “quando vai o Governo divulgar definitivamente as datas de conclusão das obras bem como o custo geral das mesmas que neste momento ascendem aos dois mil milhões de patacas”: “São tantas as perguntas que os cidadãos fazem que chegou de facto a hora de haver mais transparência governativa e mais responsabilidade sobre assuntos estritamente de interesse público”, rematou o parlamentar.