Coreia do Norte diz que é importante evitar a guerra  

A mensagem foi ontem transmitida à imprensa por Jeffrey Feltman. O subsecretário geral da ONU para os assuntos políticos esteve na semana passada em Pyongyang, onde altos quadros do regime norte-coreano lhe garantiram que a Coreia do Norte tem interesse em evitar um conflito armado. Feltman acredita que as portas para uma solução negociada tendo em vista a resolução da crise nuclear norte-coreana estão agora mais abertas.

O responsável pelos assuntos políticos da Organização das Nações Unidas, Jeffrey Feltman, disse esta quarta-feira que oficiais de Pyongyang lhe disseram durante uma visita ao país na semana passada que “era importante evitar a guerra” face ao avanço dos programas nuclear e de mísseis balísticos.

O diplomata veterano norte-americano, que é subsecretário-geral da Organização das Nações Unidas para os assuntos políticos, disse aos jornalistas depois de informar em privado o Conselho de Segurança da ONU, na terça-feira, de que a forma “como fazemos isso” foi o tema de mais de 15 horas de discussão com o ministro dos Negócios Estrangeiros Ri Yong Ho e outros responsáveis_ “Eles precisam de sinalizar o que estão dispostos a fazer agora… para começar algum tipo de compromisso”, disse. “Acho que deixámos a porta entreaberta, e espero fervorosamente que a porta para uma solução negociada seja agora mais aberta”, adiantou o enviado da Organização das Nações Unidas.

Após a visita, no final da semana passada, Jeffrey Feltman e as autoridades da Coreia do Norte emitiram um comunicado, no qual concordavam que a situação na península asiática é a questão “mais tensa e perigosa do mundo” em termos de paz e segurança.

A posição coincidente entre a Organização das Nações Unidas e Pyongyang surgiu na sequência de uma “série de reuniões” que Feltman manteve com o ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Ri Yong Ho, e com o vice-ministro, Pak Myong Guk, durante a visita que fez à Coreia do Norte entre terça e sexta-feira.

A visita de Feltman aconteceu após mais um ensaio balístico da Coreia do Norte, com o míssil disparado a atingir maior altura do que em qualquer de outros testes anteriores.

Segundo a Organização das Nações Unidas a visita foi uma resposta a um convite antigo para manter um “diálogo político” entre as autoridades de Pyongyang e as Nações Unidas.

Trata-se da primeira viagem à Coreia do Norte que faz um responsável político das Nações Unidas em mais de sete anos. O último a visitar o país fora o antecessor de Feltman, Lynn Pascoe, em Fevereiro de 2010.

A tensão na península coreana é elevada, com Pyongyang a aumentar os lançamentos de mísseis e os testes nucleares enquanto foi trocando ameaças bélicas com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.