Construção de casino em Boracay pode arrancar já no próximo ano

O grupo Galaxy Entertainment quer abrir um ‘resort’ com casino em Boracay, nas Filipinas, tirando também partido do crescente número de turistas chineses que visitam a ilha. O plano envolve uma parceria com o grupo filipino ‘Leisure & Resorts World Corp’ (LRWC) e um investimento que oscila entre os 300 e os 500 milhões de dólares americanos

A construção deverá arrancar já no início do próximo ano, caso as licenças necessárias venham a ser garantidas. Uma delegação do grupo Galaxy Entertainment, liderada pelo presidente Lui Che-woo juntamente com o filho e vice-presidente da empresa, Francis Lui, esteve reunida com dirigente do país Rodrigo Duterte na semana passada para discutir o projecto, acrescenta o portal.

“A Galaxy está entusiasmada com a possibilidade de trabalhar com o LRWC para desenvolver um ‘resort’ turístico de classe mundial para os nossos jogadores em Boracay”, referiu Francis Lui, destacando ainda a importância de tirar partido das relações existentes entre a China e as Filipinas para “explorar oportunidades atractivas de negócio” no país.