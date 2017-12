Concessionárias de jogo em negociações para criar serviço integrado de autocarros

As seis concessionárias de jogo do território já estabeleceram um primeiro contacto com o propósito de discutir a sugestão, feita pelo Governo, de avançar para a criação de um sistema partilhado de transporte de passageiros que sirva os empreendimentos explorados pelas operadoras. A novidade foi ontem avançada por Ambrose So, director executivo da Sociedade de Jogos de Macau, em declarações à imprensa à margem da cerimónia de inauguração da sexta edição do Fórum Internacional sobre Energias Limpas.

“Cada um de nós [os operadores de jogo] podem apresentar diferentes necessidades no que toca quer à origem dos clientes, quer às próprias rotas [dos shuttles dos casinos] e neste aspecto temos de dar o nosso melhor para cooperar e para perceber se podemos agregar num número mais diminuto de rotas alguns dos trajectos que já operamos”, disse o director executivo da SJM, em declarações difundidas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

A 5 de Dezembro, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, defendeu na Assembleia Legislativa que as seis operadoras de jogo se devem sentar à mesa e discutir com seriedade a possibilidade de se avançar para a criação de um único serviço de transportes destinado aos apostadores e turistas que assomam ao território. Ontem, Ambrose So reconhece que há sinergias e mais valias na operação de um sistema comum de autocarros: “Entendemos que há algumas sinergias e benefícios partilhados se todas as operadoras se conseguirem associar a este projecto das rotas integras. Se assim for, o número de veículos nas estradas do território deverá cair, bem como espaçar a frequência de circulação de alguns dos autocarros que operam as ligações. Este seria um esforço positivo para a qualidade do ar no território”, defendeu Ambrose So.

Em Junho do ano passado, o grupo Galaxy, a Melco e a Sands China uniram esforços e lançaram a Cotai Connection, um serviço de autocarros que serve as propriedades que cada uma das empresas exploram no Cotai.