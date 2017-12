City of Dreams: Torres Crown mudam de nome a 18 de Janeiro

O anúncio é feito numa curta mensagem publicada no portal electrónico do resort City of Dreams. A partir de 18 de Janeiro, as Torres Crown, onde opera o hotel homónimo, vão passar a designar-se de “Nüwa”. Fica assim totalmente consumado o divórcio entre a Melco, de Lawrence Ho, e a Crown Resorts, do australiano James Packer.

Depois do divórcio com a Crown Resorts, a Melco parece apostada em eliminar toda e qualquer reminiscência da relação com o grupo australiano. Ontem, a concessionária de jogo liderada por Lawrence Ho anunciou que as Torres Crown, que alojam o hotel homónimo no empreendimento City of Dreams, vão mudar de nome já no próximo mês. A partir de 18 de Janeiro, “as Torres Crown vão passar a operar sob o nome de “Nüwa”, esclarece a Melco Resorts and Entertainment, numa curta mensagem publicada no portal electrónica do empreendimento City of Dreams.

A operadora não avança com qualquer justificação para a operação de “rebranding” da unidade hoteleira. De acordo com o portal electrónico do resort City of Dreams, as TorresCrown alojam uma unidade hoteleira com trezentos quartos, incluindo 33 suites.

A marca Crown pertence à concessionária de jogo australiana “Crown Resorts Limited”, que até Maio deste ano operava, em regime de joint venture, a Melco Crown Entertainment, empresa que acabou por dar lugar à actual Melco Resorts and Entertainment, depois do grupo australiano, dirigido por James Packer, ter vendido ao parceiro toda a participação que detinha na operadora de jogo, recorda o portal GGR Asia.

Num comunicado enviado à bolsa de Nova Iorque em Dezembro de 2016, a Crown Resorts reservava-se ao direito de dar por terminada qualquer licença de concessão facultada a abrigo de acordos de propriedade intelectual caso a participação directa ou indirecta da empresa na estrutura accionista das joint ventures que mantinha caísse abaixo dos 25 por cento.

“O período de transição … deverá ser de um ano, a contar após a decisão da Crown ou das empresas afiliadas notificarem os parceiros sobre o término do entendimento relativamente ao uso da designação “Crown” ou de outros direitos de propriedade intelectual no âmbito do processo de “rebranding” tendo em vista empreendimentos como o “City of Dreams Macau” ou o City of Dreams Manila”.

Especializado em jogo, o GGR Asia tentou obter esclarecimentos quanto à mudança de nome das Torres Crown quer junto da Melco Resorts and Entertainment, quer junto da Crown Resorts, não tendo obtido qualquer resposta.

A empresa australiana esteve recentemente envolvida num danoso incidente na República Popular da China, depois de vários funcionários da concessionária terem sido detidos e condenados a penas de prisão, depois de terem sido considerados culpados de procurarem atrair grandes apostadores aos casinos da empresa através do recurso a métodos de persuasão ilícitos. No início de Dezembro, a operadora de jogo australiana fez notícia, depois de alguns dos accionistas e investidores da empresa terem interposto um processo junto da justiça australiana contra o que dizem ser as práticas de má gestão promovidas pelo Conselho de Administração do grupo.

As Torres Crown são, de resto, o segundo empreendimento do City of Dreams a mudar de nome no período de menos de um ano. Em Abril, a concessionária de jogo liderada por Lawrence Ho adiantou que o edifício do antigo Hard Rock Hotel passaria a designar-se “The Countdown” a partir de Julho, ao abrigo de um acordo válido até 31 de Março de 2018. A partir de então, o imóvel deverá passar a operar com uma nova designação.

Uma outra torre, a que vai acolher o hotel Morpheus, deve abrir portas na primeira metade. O imóvel, concebido pelo gabinete de arquitectura da arquitecta iraniana Zaha Hadid, tem um custo de construção avaliado em mil milhões de dólares norte-americanos, devendo oferecer 780 novos quartos de hotel quando estiver concluído.