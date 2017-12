Centro Hospitalar Conde de São Januário condenado por negligência

O Centro Hospitalar Conde de São Januário foi condenado por negligência médica no caso de um parto que resultou na paralisia cerebral profunda do bebé.

A informação foi avançada na terça-feira pela Teledifusão de Macau (TDM) e ontem reiterada pelo jornal Hoje Macau, que adiantam que o Hospital Público do território foi condenado, a 20 de Novembro, pelo Tribunal Administrativo, ao pagamento de mais de 2,2 milhões de patacas por danos patrimoniais e não patrimoniais, na sequência do caso relativo a um parto que remonta ao início de Novembro de 2010.

No processo – em que também foi condenado o médico envolvido e absolvida a enfermeira – foi ainda imposta às partes a obrigação de suportar as despesas em tratamento, medicação ou ensino especial e tudo o que venha a ser necessário à criança, que tem hoje sete anos e é completamente dependente devido à paralisia cerebral profunda de que sofre.

De acordo com a Teledifusão de Macau, o Tribunal Administrativo deu como provado que foi por erro médico e negligência que a criança ficou com paralisia cerebral profunda no dia em que nasceu no hospital público, após uma gravidez sem incidentes.

De acordo com a emissora pública, o parto foi induzido com medicação repetida ao longo de horas, o que, segundo o Tribunal, resultou em danos irreversíveis para o bebé que teve de ser reanimado ao fim de mais de 20 minutos sem oxigénio no cérebro.

Durante o julgamento do caso, que deu entrada no Tribunal Administrativo em 2013, de acordo com o Hoje Macau, o hospital público defendeu sempre a equipa médica em causa e os procedimentos seguidos.

Segundo a Teledifusão de Macau e o Hoje Macau, tanto os Serviços de Saúde como os pais da criança recorreram da decisão.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...