Au Kam San quer aumento das dotações da indústria do jogo para a segurança social

O deputado de Macau Au Kam Sam propôs ontem ao Governo que aumente a parte das receitas provenientes dos casinos destinadas ao Fundo de Segurança Social, advertindo que corre o risco de secar face ao envelhecimento da população.

“Sugiro que o Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] transfira para o FSS [Fundo de Segurança Social] a maior parte dos recursos financeiros provenientes das receitas brutas do jogo atribuídas à Fundação Macau, para assegurar uma utilização anual racional destes no valor de vários milhares de milhões de patacas, disse o deputado pró-democracia, na sua intervenção no período antes da ordem do dia no plenário de ontem da Assembleia Legislativa.

“Com esta base, sugiro ainda que o FSS defina publicamente uma tabela que preveja o ‘cash-flow’ dos futuros 20 anos e aproveite este momento de abundância da reserva financeira para criar um mecanismo de injecção de valores avultados para assegurar a capacidade de pagamento da pensão de velhice quando a estrutura populacional passar a super envelhecida, e assegurar o ajustamento periódico desta pensão e o seu aumento contínuo até atingir o nível do índice mínimo de subsistência individual”, defendeu.