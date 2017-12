Artes Marciais: Pang Ho-Cheung quer gravar a mãe de todas as trilogias

O realizador da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong ministrou uma masterclass no território a convite da comissão organizadora da 2.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Hong Kong. Na ocasião, Pang Ho-cheung tirou o véu a “Kung Fu Story”, uma trilogia sobre artes marciais que o cineasta tenciona gravar de uma assentada já a partir das primeiras semanas do próximo ano.

Tido como um dos mais criativos cineastas do panorama cinematográfico da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong, Pang Ho-cheung está apostado em levar a bom porto aquele que é o seu projecto mais ambicioso até à data. O realizador e romancista deverá dar, dentro de algumas semanas, o pontapé de saída nas gravações de “Kung Fu Story”, uma trilogia dedicada às artes marciais que deverá deixar marca e revolucionar o género.

Pang Ho-chung, de 44 anos, tirou no início da semana o véu ao projecto, durante o workshop que ministrou no território, a convite da comissão organizadora do 2.º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau. O cineasta, que é uma das figuras mais activas do panorama cultural da vizinha RAEHK, divide-se entre a escrita de romances e de argumentos e a produção e realização de filmes e conteúdos audiovisuais. Com uma obra já extensa, Pang é conhecido pela abordagem ousada que inculca aos seus filmes. Alguns, como romance revisionista “Love in a Puff”, a comédia com conotação sexual “Vulgaria” ou o drama de terror “Dream Home” ajudaram Pang Ho-chung a afirmar-se como um realizador metódico e criterioso. A trilogia com que o realizador se abalança ao universo das artes marciais não deverá deixar o género incólume, até porque Pang promete aplicar a “Kunf Fu Story” a mesma receita que fez da sua última produção um sucesso de bilheteira. Apesar de as informações relativas ao argumento e ao elenco que deve dar corpo à trilogia ainda serem escassas, Pang promete deixar a sua marca no género, com uma abordagem inovadora aos filmes de artes marciais: “Desde criança que sempre me procurei guiar por caminhos diferentes. O meu filme mais recente “Love Off the Cuff”, não é um filme em que uma única questão seja abordada. “Kung Fu Story” vai progredir na mesma senda”, admite o realizador. “Vamos gravar os três filmes de uma assentada. Passei o último ano e meio a preparar o projecto e agora vamos passar à fase de pré-produção”, adiantou Pang, em declarações à revista Variety, à margem da masterclass que orientou no território no início da semana.

“Estou perfeitamente consciente da dimensão do orçamento. Em certa medida, faculta-nos uma maior liberdade. Por outro lado, estou constantemente a ser recordado da responsabilidade que tenho para com os investidores”, assentiu o realizador da vizinha Região Administrativa Especial.

Os três filmes que vão integrar a trilogia “Kung Fu Story” conseguiram atrair o interesse de várias empresas, que se propõem financiar o projecto. A Bravo Pictures, distribuidora da antiga colónia britânica, chama a si a responsabilidade de gerir os direitos internacionais da série de películas.

Pang Ho-chung, que conseguiu de uma forma muito consciente equilibrar filmes de natureza comercial com outros com um fundamento mais artístico e que tem um pé na indústria cinematográfica de Hong Kong e outro na da República Popular da China, está disponível para colocar a reputação que construiu ao serviço de jovens realizadores à procura de afirmação. Recentemente, o cineasta assumiu o estatuto de produtor Executivo de “Apprentice”, um filme realizado pelo realizador de Singapura Boo Junfeng, tendo em carteira vários outros projectos nos Estados Unidos da América. Entre os projectos que Pang vai ajudar a produzir está“Browse”, realizado por Mike Testin, no qual um homem vê os aparelhos electrónicos a que recorre apoderarem-se progressivamente da sua vida.

“Adoro cooperar com realizadores de outras partes do planeta”, disse Pang, em declarações à “Variety”. “Cooperar com os outros ajuda-me a aprender e a dominar diferentes técnicas e conhecimentos, bem como a perceber como é que funcionam diferentes cinematografas”, remata o cineasta de Hong Kong