Vídeo divulgado pela Embaixada dos EUA em Díli causa polémica  

Membros de várias organizações criticaram esta terça-feira um vídeo divulgado pela embaixada dos Estados Unidos da América em Díli em que um responsável educativo timorense diz que as raparigas estão proibidas de usar alguma roupa nas escolas para evitar violência de género.

O vídeo, distribuído na página da Embaixada no Facebook, causou bastante polémica com críticas ao seu conteúdo e ao facto de a missão diplomática se associar à posição do responsável timorense divulgando a sua mensagem.

Inserido na campanha “16Days16Ways” (16 Dias, 16 Maneiras) – Eliminar Violência de Género em Timor-Leste, o vídeo mostra declarações de Duarte Bragança, director educativo municipal em Díli.

“Para eliminar violência de género nas escolas, as meninas são proibidas de usar saias curtas e roupa transparente, como forma de prevenir abuso sexual”, refere em tétum, numa declaração legendada em inglês. “Para o homem, para evitar violência contra raparigas, o uso de narcóticos, álcool e tabaco está proibido nas escolas”, diz ainda.

As críticas ao vídeo estão detalhadas numa carta aberta entregue esta terça-feira na missão diplomática e que está assinada, entre outros, por responsáveis ou elementos de organizações como o Judicial System Monitoring Programme (JSMP) e o The Asia Foundation Nabilan Program, além de vários cidadãos timorenses e norte-americanos.

A carta expressa consternação com o que dizem ser um “vídeo vergonhoso” difundido pela embaixada na semana passada e pedem que seja retirado imediatamente: “Esta publicação vai directamente contra décadas de trabalho, baseado em estudos e investigações, para acabar com a violência contra mulheres e crianças. Por isso pedimos que o retirem imediatamente e peçam desculpa às mulheres e às crianças de Timor-Leste”, refere a carta aberta a que Lusa teve acesso. “Ao sugerir que as meninas devem mudar a roupa que usam para prevenir a violência de género, o interveniente no vídeo está abertamente a culpar a vítima. Como grupo comprometido em promover a igualdade de género e acabar com todas as formas de discriminação, não aceitamos mensagens públicas que culpem as vítimas pela violência que outros perpetram contra si”, refere ainda o texto.

O texto considera que culpar as vítimas “contribui directamente para uma cultura na qual a violência contra mulheres e meninas continua a ser tolerada”.