Um “frio de rachar” e um golo visto  no hotel. FC Porto conquistou Taça Intercontinental há 30 anos

Passam hoje 30 anos da conquista da Taça Intercontinental por parte do FC Porto, em Tóquio, frente aos uruguaios do Peñarol. Já então radicados em Macau, os jornalistas Vítor Rebelo e Jorge Silva assistiram ao jogo em terras nipónicas e recordaram ao PONTO FINAL alguns dos momentos mais emblemáticos de um triunfo até então inédito para o futebol português.

Pedro André Santos

Há precisamente 30 anos, o Futebol Clube do Porto fez história em Tóquio, ao conquistar a Taça Intercontinental frente aos uruguaios do Peñarol. A proximidade geográfica e a paixão pelo futebol levaram vários residentes de Macau ao Japão. Entre eles, um grupo de 16 pessoas onde se incuía Jorge Silva.

Ao PONTO FINAL, o jornalista da Teledifusão de Macau (TDM) recordou um episódio caricato que certamente terá servido de lição para oportunidades futuras: “Não organizámos bem a viagem porque não conseguimos prever se iria haver prolongamento ou penalties, e como havia um voo de regresso ao final da tarde optámos por escolher esse voo. Vimos o prolongamento a fazer as malas no hotel. Mas o pessoal ficou satisfeito, sobretudo os portistas”, recordou Jorge Silva. O então jovem jornalista ainda foi a tempo de ver o golo de Madjer, poucos minutos depois de ter chegado à unidade hoteleira onde o grupo de Macau ficou instalado.

As condições atmosféricas são também uma das memórias mais marcantes para o jornalista da TDM, que lembra o frio intenso, a chuva e a neve que se faziam sentir na altura: “Não estávamos a contar com nada disso. Se calhar as senhoras levaram botas, já não me lembro… Mas nós ficámos com os sapatos todos cheios de água”, disse.

No entanto – e apesar de ser sportinguista assumido – Jorge Silva evoca momentos de grande diversão, com passagens pelos bares de Tóquio na véspera do grande duelo, numa altura em que “ninguém estava a pensar no Porto ou no Peñarol”.

A festa, aliás, começou logo na partida, no Aeroporto Internacional de Hong Kong rumo a terras nipónicas, referiu Jorge Silva: “Foi uma festa de copos, que meteu um jogo de futebol pelo meio, estava tudo maluco. No avião foi uma paródia, fomos repreendidos pela Cathay Pacific porque não nos portámos bem”, recorda.

Outra das presenças portuguesas em Tóquio foi a de Vítor Rebelo. No entanto, e contrário do colega da TDM, o jornalista, especializado em desporto, deslocou-se ao Japão em funções para efectuar o relato da partida: “Recordo-me que estava um dia gelado, com muito frio. O campo estava com muita neve mas o Porto adaptou-se bem, tinha uma grande equipa. Havia uma euforia muito grande e o Porto jogou o jogo pelo jogo. Foi uma partida equilibrada decidida nos detalhes dos grandes jogadores, como o Madjer. Foi um jogo intenso, espectacular”, recordou.

Em declarações ao PONTO FINAL, Vítor Rebelo destacou a “alegria enorme para o futebol português” proporcionada pela equipa azul-e-branca, tendo sido uma experiência que “adorou”, apesar de ser benfiquista e de, tal como Jorge Silva, não ter preparado o guarda-roupa adequado para a viagem: “Estava neve e eu levei uns sapatos de sola fina e fiquei gelado. Para além da neve, estava um frio de rachar, mas as pessoas foram para o estádio e o futebol aqueceu também um pouco. Depois o jogo correspondeu e foi uma alegria muito grande”, recorda.