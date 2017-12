Transparência orçamental: Taiwan com melhores resultados que Macau e Hong Kong  

Em termos de transparência orçamental, Taiwan obteve melhores resultados que Hong Kong e Macau num estudo conduzido por um académico da vizinha Região Administrativa Especial. Em termos gerais, a RAEM e a RAEHK ficaram apenas separadas por um ponto, mas a análise a parâmetros específicos deixa perceber que Macau fica aquém da antiga colónia britânica em matéria de transparência orçamental.

Um estudo conduzido por um académico da Universidade de Hong Kong atribuiu uma pontuação de zero pontos ao envolvimento da sociedade civil na elaboração das Linhas de Acção Governativa e na definição do Orçamento da Região Administrativa Especial de Macau. No relatório em que sumariza as conclusões do estudo, Brian Fong analisou de que forma é que o nível de democratização em Macau, em Hong Kong e em Taiwan se reflecte na transparência orçamental. Apesar de as duas regiões administrativas especiais terem registado quase o mesmo nível de transparência, a RAEM alcançou resultados inferiores em dois outros indicadores avaliados pelo índice de transparência orçamental: a força da supervisão formal e a possibilidade dos residentes e da sociedade civil se envolverem na definição do processo orçamental. No cômputo geral, a Macau e Hong Kong foram atribuídos, respectivamente, 42 e 43 pontos, numa escala de 100 em que Taiwan alcançou 54 pontos.

A explicação para o desempenho de Macau relativamente aos parâmetros de força da legislatura e do envolvimento público no orçamento – respectivamente 15 e 0, contra os 26 e 9 de Hong Kong – é avançada por Brian Fong: “Isto é muito provavelmente um reflexo do ambiente político relativamente mais competitivo de Hong Kong em comparação com Macau. Especificamente, Hong Kong tem uma oposição democrática mais forte e um legado de políticas consultivas com origem na administração britânica do território”, explica o académico, na resenha do estudo publicada no portal International Budget.

O melhor desempenho de Taiwan neste estudo, que em praticamente todos pontos analisados obteve uma melhor pontuação que as duas regiões administrativas especiais, deve-se ao que Fong diz ser “uma democracia plena com um executivo e uma legislatura eleitas pela população”. Em contraste, Hong Kong e Macau são “regimes híbridos cujos executivos não são eleitos pela população e cujas legislaturas são apenas parcialmente democráticas”. Assim, “Taiwan demonstrou níveis superiores de transparência orçamental e oportunidades de envolvimento público no processo de elaboração do orçamento e instituições de supervisão formais com mais poder”, conclui Fong.

O índice de transparência orçamental é um método de cálculo comparativo que tem em atenção a quantidade, o nível de detalhe e a periodicidade da informação tornada pública pelo Governo de um determinado país ou território. Os resultados deste estudo dizem respeito a dados referentes a 2015 e 2016 e foram tratados através da metodologia do International Budget Partnership. Este organismo dedica-se a analisar orçamentos de países, porém, por considerar que “estas três regiões estão actualmente em diferentes estados de democratização, a sua posição torna-as casos perfeitos para examinar a relação entre a democratização e a transparência orçamental”.