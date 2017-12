Transacções suspeitas dispararam na primeira metade do ano

Entre Janeiro e Junho, o Gabinete de Informação Financeira recebeu e analisou um total de 1527 denúncias relativas a transacções suspeitas, a esmagadora maioria das quais foram feitas pelas operadoras de jogo do território. Das mais de um milhar e meio de transacçóes, apenas 39 acabaram por transitar para o Ministério Público para investigação.

O número de transacções suspeitas identificadas e comunicadas ao Governo pelas seis concessionárias e sub-concessionárias de jogo do território aumento 37,7 na primeira metade do presente ano em termos anuais homólogos, noticiou esta terça-feira o portal electrónico GGRAsia, citando os dados avançados pelo Gabinete de Informação Financeira na sua mais recente newsletter.

A indústria do jogo continua a ser a principal fonte de transacções irregulares. Nos seis primeiros meses de 2017, o Gabinete de Informação Financeira recebeu um total de 1074 denúncias com origem no sector do jogo, correspondentes a 70,3 por cento do total de transacções investigadas. A maior parte dos casos remanescentes foram comunicados ao organismo governamental ou por agentes ligados ao sector financeiro ou por empresas da esfera da indústria seguradora.

Durante os doze meses de 2016, um total de 1546 transacções suspeitas foram comunicadas ao Governo pelas operadoras de jogo. A fasquia corresponde a uma aumento de 24 por cento face às transacções irregulares investigadas pelo Gabinete de Informação Financeira ao longo de 2015.

O facto de uma transacção ser reportada ao Executivo não significa que tenha ocorrido necessariamente qualquer tipo de actividade criminal. A identificação de uma transacção como suspeita indica, no entanto, que a transferência de capitais em causa deve, no entanto, ser analisada de forma mais criteriosa pelo Gabinete de Informação Financeira.

Entre as transacções suspeitas que são denunciadas com mais frequência pelas operadoras de jogo estão transacções que envolvam a conversão de fichas de jogo sem que se tenha verificado uma actividade condizente nas mesas de jogo ou ainda o levantamento e troca de fichas de jogo em nome de terceiros.

Ao abrigo da legislação que regula a denúncia de transacções suspeitas, os casinos do território são obrigados a denunciar ao Gabinete de Informação Financeira as apostas, os empréstimos e as actividades de promoção de jogo que “pela sua natureza, complexidade, pelo montante envolvido ou pela forma pouco ortodoxa como são conduzidas indicam eventuais actividades relacionadas com o branqueamento de capitais ou o financiamento de actividades terroristas.

De um mesmo modo, as operadoras de jogo estão também obrigadas a colocar a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos a par de toda e qualquer transacção com um valor superior a 500 mil patacas.

O Gabinete de Informação Financeira recebeu um total de 1527 denúncias de transacções suspeitas na primeira metade de 2017, um número que esconde um aumento de 36,6 por cento em termo anuais homólogos.

O organismo fez chegar ao Ministério Público um total de 79 casos, que deverão ser sujeitos a uma investigação mais aprofundada. A fasquia fica, ainda assim, aquém dos 135 casos que foram sujeitos a investigação por parte do Ministério Público na primeira metade de 2016.

O Gabinete de Informação Financeira não avança com detalhes relativamente ao número de casos que deram azo a investigações de natureza criminal, nem esclarece quantas das acções de investigação que transitaram para o Ministério Público estão relacionadas com a indústria do jogo.

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogo operou, no ano passado, uma revisão profunda das regras de combate que branqueamento de capitais alusivas à indústria do jogo, mas manteve nas 500 mil patacas o montante mínimo relativo às grandes transacções que as concessionárias de jogo estão obrigadas a denunciar. As novas regras entraram em vigor a 13 de Maio do ano passado, recorda o portal GGR Asia.

