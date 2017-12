Tóquio 2020: Comité Organizador quer reduzir número de lugares nos recintos  

O Comité Organizador dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 pretende reduzir o número de lugares em algumas sedes olímpicas, com o objectivo de diminuir custos, indicou ontem a agência de notícias Kyodo.

A medida foi apresentada na segunda-feira na reunião da Comissão de coordenação do Comité Olímpico Internacional (COI), que supervisiona os trabalhos dos próximos Jogos Olímpicos de Verão e que se encontra de visita ao Japão.

Tóquio2020 procura diminuir o número de lugares em 12 sedes, incluindo o novo estádio olímpico actualmente em construção, onde há um acordo para uma redução de 80.000 para 68.000 lugares.

Entre as propostas estão também a diminuição de lugares no recinto de desportos equestres, de 14.000 para 9.300, no boxe, de 10.000 para 7.700, e no estádio que receberá as provas de tiro com arco, de 7.000 para 5.000.