Sulu Sou começa a ser julgado a 9 de Janeiro  

O anúncio foi ontem feito na portal electrónico dos tribunais do território: o início do julgamento no qual os activistas pró-democracia Sulu Sou e Scott Cheang respondem por desobediência qualificada está agendado para 9 de Janeiro. Sulu Sou, recorde-se, viu o seu mandato de deputado suspenso a 4 de Dezembro, depois do hemiciclo ter decidido a favor da suspensão.

Fotografia: Eduardo Martins;

O julgamento de Sulu Sou, deputado que viu o mandato suspenso há uma semana, vai ter início em 9 de Janeiro, indicou ontem o ‘site’ dos tribunais.

Sulu Sou vai ser julgado pelo crime de desobediência qualificada, na sequência de um protesto realizado em Maio de 2016.

A primeira audiência de julgamento no Tribunal Judicial de base (TJB, primeira instância) esteve inicialmente agendada para 28 de Novembro, mas foi cancelada a pedido da Assembleia Legislativa que pediu mais tempo para se pronunciar sobre a suspensão do mandato do deputado. Em 4 de Dezembro decidiu a favor da suspensão, permitindo que avançasse o processo judicial.

Esta foi a primeira vez desde 1997 que o mandato de um deputado foi suspenso em Macau.

Sulu Sou, de 26 anos, o mais jovem deputado de Macau, conquistou um assento no hemiciclo nas eleições de Setembro último por via de uma lista afiliada daquela que é a maior associação pró-democracia do território, a Novo Macau.

Em causa no processo judicial, em que também é arguido Scott Chiang, então presidente da Associação, figura o protesto de 15 de Maio de 2016, convocado pela associação contra a controversa atribuição, por parte da Fundação Macau, de um subsídio de 100 milhões de reminbis à Universidade de Jinan, na China.

A Associação Novo Macau entendia haver conflito de interesses pelo facto do chefe do executivo, Fernando Chui Sai On, presidir ao Conselho de Curadores da Fundação Macau e ser, em simultâneo, vice-presidente do Conselho Geral da Universidade de Jinan.

Mais de 3.000 pessoas, segundo os organizadores, e 1.100, de acordo com a polícia, saíram então à rua para pedir a demissão do líder do Governo.

Durante a manifestação, os participantes estiveram parados durante uns minutos na Avenida da Praia Grande, em frente à sede do Governo, uma vez que a rua foi bloqueada pela polícia, em cumprimento de uma decisão do Tribunal de Última Instância, que não permitiu que os manifestantes seguissem pela estrada.

A polícia afirmou então que os manifestantes se desviaram “sem dar nenhum aviso legal”, “ocuparam ilegalmente as vias públicas” e recusaram responder à ordem de dispersão, levando à “confusão do trânsito naquela zona”.