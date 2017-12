“Scape Vogue”: A natureza pelas mãos de Mandy Liao e de Nissa Kauppila  

O primeiro encontro artístico de Mandy Liao e Nissa Kauppila materializa-se esta sexta-feira, na exposição “Scape Vogue”, uma mostra que vai estar patente ao público na galeria Blanc Art. Oriundas dos Estados Unidos da América e da China continental, respectivamente, Mandy e Nissa dão a aconhecer ao público local trabalhos que deixam transparecer algumas pontes entre si.

As obras de duas artistas com origens marcadamente diferenciadas encontram esta sexta-feira um caminho comum até às paredes da galeria Blanc Art. A convergência do corpo de trabalho de Mandy Liao e Nissa Kauppila materializa-se sob a designação de “Scape Vogue”, exposição que se propõe evidenciar as semelhanças entre a linguagem usada por duas pintoras que, à partida, não manifestariam grandes ligações entre si.

Porém, assumindo a “vida” como tema transversal do trabalho de ambas, quer na forma animal, vegetal ou paisagística, Mandy e Nissa incorporam nas suas telas características da pintura ocidental e oriental, marcando deste modo a emergência de um “pulsar global”, como assim escreve a galeria no texto de apresentação da mostra.

Mandy Liao nasceu e cresceu em Chongqing e no seu trabalho a vertente humana impõe-se aos elementos naturais que incorpora nas suas telas. Monkton, uma pequena cidade do estado norte-americano de Vermont, viu nascer Nissa Kauppila. A artista cresceu rodeada de montanhas, que transformou no seu parque de diversões e que viriam, mais tarde, a ser uma forte influência na sua expressão como artista. Os distantes elementos da arte oriental encontraram o seu caminho até Kauppila que os representa através da utilização de tinta da China sobre papel de arroz. Em contraste, Liao fez do óleo o seu material de eleição: “Nissa e Mandy são observadoras que se deixam inspirar pelo ambiente que as circunda, com uma grande sensibilidade pela ‘vida’, o tópico comum dos seus trabalhos. São apenas diferentes na abordagem pela qual narram as suas histórias e pelas experiências que adquiriram na sua vida. Naquela que é a primeira exposição conjunta destas duas artistas talentosas. É uma bonita coincidência que este encontro esteja a acontecer em Macau, o ponto de encontro entre as culturas ocidental e oriental”, escreve a galeria.

Desde que terminou o curso no Instituto de Belas Artes de Sichuan, em 2005, Mandy Liao já viu as suas obras expostas na Art Beijing 2007, na Art Singapore 2009 e na Feira de Arte de Xangai de 2013. Para além da natureza, uma outra temática atravessa o corpo de trabalho da artista: a evocação da “serenidade”. Explica a galeria que “através da simplificação do uso de cores em conjunto com as suas pinceladas ousadas ela frequentemente expõe a sua personagem de forma distinta”.

Já no corpo de trabalho de Nissa Kauppila é possível observar um ciclo de vida e não apenas um fragmento particular da existência de um pássaro ou de uma flor: “Devido à sua sensibilidade e a preocupação para com o ambiente, a artista captura várias formas de vida que descobre na natureza, transformando-as nas suas pinturas. Os seus trabalhos delineiam não apenas um particular estádio de vida mas toda a viagem que a criatura atravessa”, escreve a galeria.

“Scape Vogue” pode ser visitado até 15 de Janeiro na Galeria Art Blanc, localizada na Alameda Dr. Carlos D’Assumpção.