Sangue na guelra no cinema que timidamente desponta em Macau

O 2º Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau (IFFAM) abriu ontem espaço ao novo cinema local, com a apresentação de seis filmes, de ficção e animação, produzidos no âmbito do programa “Local View Power”, promovido, desde 2007, pelo Centro Cultural de Macau (CCM). “The Age of Hangover”, do realizador Mike Ao Ieong, levou ao rubro uma plateia jovem, que se terá identificado com um filme que reflecte as interrogações e vivências que atravessam uma geração.

Sílvia Gonçalves

O corpo entregue ao torpor do álcool, a batida em crescendo na sala suada do LMA, para onde converge a massa púbere que arfa noite dentro. “O destino é como a gravidade, quando conheces alguém pode doer”, sopra uma das personagens para o amigo que, como ele, caminha no limbo. Juventude à deriva, entalada entre o sonho e o desespero, numa narrativa fílmica pontuada por dor e desilusão. Amor e morte, dualidade infalível, que conduz à ruptura e redenção. “The Age of Hangover” apresentou-se ontem no 2º IFFAM, enquadrado no programa “Local View Power”, promovido pelo Centro Cultural de Macau (CCM), que há uma década financia e estimula a produção fílmica local. A par com o filme realizado por Mike Ao Ieong, outros cinco projectos, de ficção e animação, apoiados pelo mesmo programa, estrearam-se ontem perante uma plateia que preencheu o Pequeno Auditório do CCM, e que lhes estendeu sonoros aplausos de reconhecimento.

“ESTA É A MINHA VIDA, QUERO EXPERIMENTAR TUDO ENQUANTO ACTOR”

Gassi, Lily e Sun. Três amigos entregues a empregos que pagam contas mas esvaziam a alma de sonho e devoção. Três amigos que buscam na noite infinita o afago do álcool, de encontros que se esfumam no despontar do dia. Uma amizade ferida de morte quando, no caminho, se atravessa o amor por uma mesma mulher: “A minha personagem, Sun, ama o seu amigo, o Gassi. Ele considera que Gassi e Yoko, ex-namorada de Sun, o traíram. O Gassi era tudo o que ele tinha e ele traiu-o. Ao perder o seu amigo, perdeu tudo”, resume Lam Sheung, um dos protagonistas de “The Age of Hangover”. O actor de Macau, de 24 anos, tem neste filme a sua primeira longa-metragem, depois da passagem por algumas curtas.

Lam descreve uma narrativa que diz condensar matéria essencial à própria vida: “O filme diz que, quando temos 27 anos, algumas pessoas nos podem morrer. Penso que a perda, a loucura, a juventude podem ser perfeição. A amizade é aquilo que todos temos que ter na vida. Se a perdermos, talvez percamos tudo”.

O jovem actor, que assume a predilecção pelo cinema, assume a impossibilidade de centrar uma carreira no território: “É preciso ir para a China, para Hong Kong, talvez para todo o lado, não há problema. Mas eu sou um actor de Macau. Esta é a minha vida, quero experimentar tudo enquanto actor, sou tão jovem, quero aprender”, confessa.

“QUERIA MOSTRAR QUE MACAU NÃO É SÓ CASINOS, QUERIA MOSTRAR O MISTÉRIO DA JUVENTUDE”

Aclamado por uma plateia em júbilo, “The Age of Hangover” parece traduzir na tela a vivência mais subterrânea de uma geração que procura nos clubes nocturnos, nas ruas e becos distantes do glamour dos casinos, a evasão de um quotidiano que nem sempre corresponde a um ideal preconizado na faculdade: “Este filme fala sobre a juventude. Queria mostrar que Macau não é só casinos, queria mostrar o mistério da juventude. Não são adolescentes, são tipos de 27 anos. Quis mostrar ao público aquilo que sentimos, porque nós somos locais, sabemos qual o sentimento de viver em Macau, o que as pessoas fazem à noite: bebem, fumam, têm o seu estilo de vida”, conta Mike Ao Ieong.

O realizador, de 33 anos, diz ter filmado a luta que também atravessa uma geração onde se enquadra: “Pode ver-se no filme o desespero, às vezes a imaginação, as memórias, às vezes a loucura”. E é também esta a sua realidade? “Não necessariamente, algumas histórias ouvi dos meus amigos, é algo muito especial que acontece em Macau, alguns têm este tipo de experiência. Não posso dizer que seja a minha experiência real, os filmes são uma forma de apresentar o que vai na tua mente”.

Mike Ieong, que já filmou “muitas curtas experimentais”, tem neste filme a sua primeira longa-metragem, o que diz ter sido possível graças ao programa “Local View Power”: “Não é fácil ter um filme de produção profissional, não é fácil acontecer em Macau. Mas este projecto do Centro Cultural de Macau é muito importante, não só para os jovens mas para toda a gente. É uma boa oportunidade para ter orçamento e bons consultores. É um bom projecto para adquirir experiência”. E o financiamento atribuído cobriu o orçamento do filme? “É um orçamento limitado, deram-me cerca de 270 mil patacas, gastei quase 460 mil”.

A sobrevivência como realizador continua a afigurar-se como impossibilidade num território onde falta alavancar uma indústria: “Devia ser a minha actividade principal, mas se queres sobreviver em Macau, enquanto realizador, tens que fazer outra coisa, ensinar, também sou fotógrafo. É preciso sair de Macau, por isso, nos últimos dois anos, trabalhei na China, na indústria de filmes comerciais, para ter dinheiro para sobreviver”, conta o realizador.

Depois de uma primeira projecção de “The Age of Hangover”, ontem, no Pequeno Auditório do CCM, Mike Ieong gostava de romper fronteiras, apresentar o filme fora de portas. Falta o financiamento: “Hoje foi uma projecção especial, no próximo ano, se tiver algum apoio, gostava de ter uma verdadeira estreia. Gostava de o mostrar na Europa, na China, em Taiwan, Hong Kong. Leva tempo, o principal problema é o dinheiro”, assume.

“ESTAS MULHERES TENTAM ENCONTRAR MOTIVAÇÃO PARA CONTINUAR A FAZER ISTO, PARA ACREDITAREM EM SI PRÓPRIAS”

Nos néons cravados na parede de um bar, a inscrição “Love will tear us apart”. Desfeito o amor que se esvai num casal que define rumos distintos, transfere-se o diálogo para um grupo de mulheres, todas com aspirações artísticas, que esbarram na pressão cultural de casar e constituir família antes dos 30 anos: “Quis mostrar como trabalham as mulheres em Macau, especialmente no meio artístico, qual a situação que enfrentam hoje. Estas mulheres tentam encontrar motivação para continuar a fazer isto, para acreditarem em si próprias”, conta Peeko Wong, ao descrever o filme por si assinado, “Gin, Sake, Margarita”.

A realizadora de Macau, de 28 anos, materializa na tela, neste que é o seu segundo filme, uma luta que diz ser também sua: “Sim, alguma desta luta também é minha, é inspirada nas minhas amigas. Estes problemas que elas enfrentam são situações reais”.

Peeko Wong, que estudou Cinema em Paris, diz existir, ainda assim, uma diferença entre as mulheres que avançam pela dimensão artística em Macau e aquelas que o fazem noutros lugares do continente asiático: “Para as mulheres que trabalham em Macau a situação, hoje, já é um pouco diferente. Sabemos que no cinema, em Macau, há muitas mulheres a trabalhar. Penso que isto é especial, em comparação com Hong Kong ou outros lugares da Ásia. Penso que as mulheres aqui podem fazer coisas maravilhosas”, assume.

Peeko, que contou para esta curta-metragem com um financiamento do programa “Local View Power” de 100 mil patacas, desdobrou-se entre algumas das produções que ontem se estrearam no CCM: “Se reparar, também fui assistente de realização no filme ‘Illegalist’ e no ‘The Age of Hangover’. Já tenho outras duas histórias em mente, mas para já são só ideias”.

A seu lado está Charlie Lam, uma das três protagonistas de “Gin, Sake, Margarita”. Uma actriz de Hong Kong, que se divide entre o teatro e a consultoria financeira: “Penso que a situação [descrita no filme] é semelhante para as actrizes de teatro, porque o salário é muito baixo. É muito difícil viver só enquanto actriz, precisas de ter um part-time. Sou também consultora financeira em Hong Kong”. Charlie Lam diz ter encontrado nesta curta uma aproximação às suas vivências: “É o meu primeiro filme em Macau, gostei muito porque sou actriz e a personagem que interpreto também é actriz, está próxima da minha realidade. Penso que a Peeko criou esta personagem a pensar em mim (risos)”. A pensar nela e em tantas mulheres que, em Macau, desafiam um destino que lhes está previamente atribuído.

Nos dois filmes, a correcção de cor ficou a cargo de Gonçalo Ferreira, um dos mais conhecidos coloristas portugueses, que trabalhou com realizadores como Pedro Costa, João Botelho ou Edgar Pêra. Na apresentação de ontem, no âmbito do “Local View Power”, dois filmes foram distinguidos pelo 2º IFFAM, “Between the Lies”, de Ka Choi Lou, e “Illegalist”, de Penny Kin Kuan Lam, este último também com correcção de cor de Gonçalo Ferreira.