Sands financia obras de reparação de Lar da Santa Casa  

A operadora de jogo Sands China atribuiu esta terça-feira um donativo no valor de dois milhões de patacas à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Macau, revelou a instituição de solidariedade social em comunicado. O dinheiro destina-se a financiar as obras de reparação do Lar da Nossa Senhora da Misericórdia, uma estrutura que sofreu danos avultados a 23 de Agosto aquando da passagem do tufão Hato pelo território.

No comunicado enviado pela Santa Casa da Misericórdia às redacções, o organismo liderado por António José de Freitas explica que o donativo vai custear as empreitadas de impermeabilização do terraço do Lar, bem como a reparação de fissuras nas paredes e de vários outros pontos de infiltração de águas pluviais.

O cheque foi entregue a António José de Freitas pelo presidente da Sands China, Wilfred Wong. O gestor sublinhou a disponibilidade da concessionária de jogo para ajudar a reparar os prejuízos causados pelo mau tempo no Lar da Nossa Senhora da Misericórdia, tendo em conta o “papel histórico desempenhado pela Irmandade na prestação de importantes serviços beneficentes à comunidade”.

António José de Freitas, por sua vez, salientou o apoio dado pela operadora de jogo ao longo dos anos e a importância dos apoios concedidos pela Sands China: “Tem sido uma apoiante de longa data da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia, à qual estamos muitos gratos pela manutenção desse apoio”, disse o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Macau. “Este donativo será de importância crucial para nos ajudar a restabelecer as condições de habitabilidade condignas para os utentes do nosso Lar”, acrescentou Freitas.