Religiões em debate, no encontro entre Chui Sai On e Zhu Weiqun  

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, reuniu ontem com o presidente do Comité para os Assuntos Étnicos e Religiosos do Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC) e ex-vice-ministro permanente do Departamento do Trabalho sobre a Frente Unida do Comité Central do Partido Comunista da China, Zhu Weiqun. No mesmo encontro, Zhu Weiqun destacou o facto de ser a primeira vez que uma delegação composta por representantes das cinco principais religiões aceites no país visita Macau. O grupo pretende, “além de reforçar o intercâmbio com a cidade, ficar também a par dos trabalhos de caridade e serviços sociais prestados localmente e aprender com eles”.

