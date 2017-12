Regime jurídico da habitação social ainda sem consenso

A 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniu-se ontem para analisar, pela segunda vez, a proposta de lei intitulada “Regime jurídico da habitação social”, num encontro que contou também com a presença de Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas. A Comissão pretende tornar a proposta de lei “mais perfeita”, mas parece continuar a não haver consenso com o Governo. Em agenda estão novas reuniões, com o propósito de se chegar a um acordo que agrade a ambas as partes.

Pedro André Santos

Foi a segunda vez que a proposta de lei sobre o Regime Jurídico da Habitação Social foi discutida e analisada pela 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. No entanto – e apesar das cerca de duas horas e meia pelas quais se prolongou a reunião – parece não haver ainda “fumo branco” com o Governo.

Em causa, segundo explicou Raimundo do Rosário, está o regime fundamental da atribuição e do arrendamento das habitações sociais: “A visão da Comissão é de que o objecto é mais restrito do que o título da lei, porque o Regime Jurídico não deve abranger só a atribuição e o arrendamento, mas também a construção e a administração do edifício”, começou por explicar o Secretário para os Transportes e Obras Públicas.

No final da reunião, Raimundo do Rosário referiu aos jornalistas que “no objecto pusemos apenas a atribuição e o arrendamento, que são os dois aspectos que devem ser legislados”, sublinhando que a construção e a administração são da competência do Governo: “Toda a habitação social é construída pelo Governo, destina-se apenas ao arrendamento, portanto o proprietário é a RAEM, e a administração do edifício não é uma questão que diga respeito a outras pessoas. O edifício é do Governo e as pessoas que lá estão não pagam condomínio. É sobre esta questão que, ao fim de duas reuniões, ainda continua a suscitar divisões”, referiu o governante.

Ho Ion Sang, por sua vez, justificou que a proposta de lei da Comissão passa por “reunir todos os diplomas vigentes”, considerando que o diploma actual está um pouco “disperso” nesse sentido: “A nossa proposta também contém matérias sobre a fiscalização e o regime sancionatório, isto tem a ver com a futura habitação social. No caso de violação de normas é que se pode desencadear uma sanção administrativa. Esta regra existe, só que achamos que é melhor incluir as matérias sobre administração na nossa proposta de lei. A nossa assessoria entregou um texto de trabalho sugerindo a introdução de um novo capítulo que tem a ver com a construção e administração da habitação social”, disse Ho Ion Sang.

O presidente da 1.ª Comissão Permanente garantiu, no entanto, que Raimundo do Rosário “assumiu uma posição de abertura”, compreendendo as preocupações dos deputados: “O Governo, pelas suas razões, assumiu a promessa de que vai continuar a estudar as sugestões apresentadas, nomeadamente a inclusão ou não destas regras nesta proposta de lei”, acrescentou Ho Ion Sang, esperando uma resposta do Secretário para os Transportes e Obras Públicas na próxima reunião.