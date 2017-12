  Receitas de jogo devem crescer entre 20 e 25 por cento em Dezembro  

As receitas brutas dos casinos do território devem crescer pelo menos 400 pontos base no mês de Dezembro em termos homólogos anuais, defende a empresa de corretagem japonesa Nomura, num comunicado publicado na segunda-feira e ontem dado a conhecer pelo portal especializado GGR Asia.

Um tal crescimento deve reflectir-se num aumento dos proveitos dos casinos que deverá oscilar entre os 20 e os 25 por cento e que se traduz por ganhos brutos de entre 23,9 e 24,8 mil milhões de patacas, prevêem os analistas do organismo: “Estimamos que as receitas brutas obtidas pelas operadoras de jogo nos primeiros dez dias de Dezembro tenham totalizado os 825 milhões de patacas diários, um valor que é 7,5 por cento superior à média diária registada em Novembro”, sublinham os especialistas da Nomura.

“Assumindo que as receitas brutas de Dezembro aumentam sequencialmente em linha com o que tem sido a mediana dos últimos cinco anos, esperamos um crescimento de dois por cento face ao mês de Novembro, o equivalente a uma subida de entre 400 a 900 pontos percentuais face aos resultados delineados nas últimas estimativas avançadas para o mês de Dezembro pela empresa norte-americana Kaul Advisory Group.

Em Novembro, as receitas brutas da indústria do jogo subiram 22,6 por cento em termos anuais homólogos, de acordo com os dados divulgados no início do mês pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ). A performance do sector no mês passado elevou para dezasseis meses consecutivos a actual vaga de crescimento da indústria do jogo, depois de uma interacção de mais de dois anos que obrigou a repensar a natureza e a estabilidade do pilar da economia do território.