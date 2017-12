Portugal candidata António Vitorino à liderança da  Organização Internacional para as Migrações  

O Governo português formalizou a candidatura de António Vitorino ao cargo de director-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), apresentando o antigo comissário europeu como um “profundo conhecedor” desta problemática, anunciou esta terça-feira o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Em comunicado, o executivo adianta que a candidatura foi entregue esta segunda-feira em Genebra e refere que as eleições para a liderança da OIM decorrem em Junho do próximo ano.

O Governo justifica a candidatura de António Vitorino com a “relevância que Portugal atribui à temática e ao diálogo em matéria de migrações e à premente necessidade de serem encontradas soluções eficazes para os problemas migratórios no quadro internacional”.

O antigo comissário europeu para a Justiça e Assuntos Internos (1999-2004) e antigo ministro da Presidência e da Defesa Nacional (1995-1997) – cargos em que “demonstrou a sua capacidade de liderança e de gestão ao mais alto nível” – é “um profundo conhecedor da problemática das migrações, um dos maiores e mais exigentes desafios que a comunidade internacional hoje enfrenta”, considera o Governo, na nota emitida através do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Executivo de Lisboa.

Actualmente, Vitorino é membro de várias iniciativas internacionais na área das migrações, com destaque para o Advisory Board of the International Migration Initiative (desde 2015) e para o Transatlantic Council on Migration (desde 2007), acrescenta o MNE.