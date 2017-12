“Macau será aquilo que vocês, jovens, fizerem desta terra”  

Um grupo de alunos da Escola de Artes do Instituto Politécnico de Macau ouviu ontem mensagens de esperança relativamente ao futuro, mas também de alerta e responsabilização. Rui Cunha, Carlos Marreiros, José Emídio Cardoso e Cândido de Azevedo deram ontem corpo a um fórum cultural e criativo no qual analisaram não só o panorama artístico de Macau,m mas também os desafios enfrentados por quem decide ingressar no mundo das artes.

A mensagem, carregada de possibilidades, mas também com apelos de responsabilização, foi ontem transmitida pelo advogado e fundador de um dos principais espaços de promoção da vida cultural da cidade. A Rui Cunha, juntaram-se ontem o arquitecto Carlos Marreiros, o professor Cândido Azevedo e o artista português José Emídio Cardoso, num fórum cultural e criativo destinado aos alunos da Escola de Artes do Instituto Politécnico de Macau. Aos aspirantes a um lugar na cena artística, o causídico deixou um conselho: “Ao fazerem esta opção [de ingressar no mundo das artes], façam-no conscientemente e exerçam-na no dia-a-dia”.

De Carlos Marreiros, os estudantes presentes ouviram principalmente um apelo: o de se agarrarem à autenticidade da sua cultura e não permitirem que esta se dilua no meio da globalização. Consciente da forte presença de alunos da China continental na plateia, o director do Albergue recordou a importância de Macau como plataforma impulsionadora do encontro de culturas: “Neste mundo tentador e simultaneamente maravilhoso da globalização, se nós não tivermos alma e uma pequena cultura e civilização dentro de nós, nada feito. A globalização é boa mas também tem este aspecto de tentáculo de polvo terrível que é perdermos a nossa autenticidade. Tragam esta civilização chinesa mantendo a vossa identidade mas sendo contemporâneos”, salientou o arquitecto.

Questionado por Cândido Azevedo, a quem coube a moderação da sessão, quanto às “angústias” com que se deparam os estudantes de Belas Artes no decorrer do seu percurso académico, José Emídio Cardoso disse, desde logo, esperar que no futuro dos alunos do IPM a angústia não tivesse lugar cativo. O antigo docente da Escola Superior Artística do Porto assumiu que dúvidas quanto ao futuro incerto após a conclusão da formação também o assombraram e partilhou um conselho que lhe foi dado por um dos seus professores: “Eu tive este sentimento quando estava prestes a terminar o curso e foi fundamental porque pode significar tudo. O que vocês devem fazer é continuar a trabalhar, continuar a pintar. As coisas podem acontecer, o fundamental é que vocês continuem o vosso trabalho”, disse o artista.

“OS JOVENS DEVEM ESTAR A PASSAR NESTE MOMENTO UMA CERTA CRISE”

Esta crise que parece estar a atravessar as gerações mais jovens é causada, defende Rui Cunha, pelo avanço da tecnologia: “Hoje haverá menos tentação de ir ver uma exposição do que sentar a um canto e ver as mensagens que recebeu no Facebook e o tempo consumido deve quase desmotivar a que ele tenha outra actividade. Daí que é preciso, por parte dos jovens, ter um espírito forte, de usar as novas tecnologias mas não esquecer que o espírito também precisa de ser alimentado”, declarou.

Contudo, o advogado não deixou de frisar que “as novas tecnologias não são um inimigo” mas sim “abriram outros horizontes que antes não existiam”. Por exemplo, apontou Carlos Marreiros, actualmente existem associações que estão a criar um espólio da pintura chinesa através dos tempos e a inseri-la numa base de dados digital.

Perante esta crise, Rui Cunha questiona porque é que os jovens de Macau não aproveitam as possibilidades que lhes são oferecidas: “Participem, estejam presentes, falem com os artistas. Ali é que farão formação e o vosso caminho para o êxito. Não é preciso fazer mais para que as coisas sejam conhecidas. É preciso que cada um desenvolva em si a curiosidade para aprender os ingredientes necessários para marcar um caminho de sucesso”, reiterou.

“NÃO SEI SE UMA FACULDADE DE BELAS ARTES EM MACAU SE JUSTIFICARIA”

À margem do fórum, Rui Cunha defendeu, em declarações ao PONTO FINAL, que a dimensão demográfica de Macau poderá não justificar a criação de uma Faculdade de Belas Artes no território. Ao contrário dos cursos vocacionados para a indústria hoteleira, que acaba por absorver os estudantes que neles ingressam, o advogado sustenta que a conclusão de uma licenciatura em Belas Artes poderia criar nos estudantes locais uma certa “frustração” ao interrogarem-se para onde vão a seguir. Porém, no decorrer do fórum, o responsável pela Fundação Rui Cunha admitiu ter ficado surpreendido ao descobrir que a Escola de Artes do Instituto Politécnico de Macau conta actualmente com 300 alunos: “Cursos destes [como os que existem no Instituto Politécnico de Macau] acho melhor do que ter uma grande Faculdade de Belas Artes e que depois não oferecesse ou até constituísse uma frustração para os alunos quando saíssem. Já, por exemplo, os cursos da indústria hoteleira, antes [dos alunos o concluírem] já têm quase lugares. Porquê? Porque houve um ‘boom’ na actividade hoteleira que absorveu tudo isto e nós não podemos antever neste momento que houvesse alguma coisa que se constituísse e que absorvesse toda a gente que saísse de uma Faculdade de Belas Artes”, argumentou.

Dada a dimensão e oferta encontrada em Macau, Rui Cunha aponta como possibilidades Hong Kong e o “campo vastíssimo” da China continental para os estudantes que queiram, de facto, perseguir uma carreira nas Belas Artes: “Nós aqui em Macau poderíamos não ter saídas profissionais para quem completasse o curso de Belas Artes. Temos de ter sempre presente a realidade que é Macau”, defendeu.