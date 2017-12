Macau, Hong Kong e Guangdong lançam federação turística da Grande Baía  

As Regiões Administrativas Especiais de Macau e de Hong Kong e a vizinha província de Guangdong assinaram na segunda-feira o acordo para a constituição da Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía, uma estrutura que para além de incluir o território e a antiga colónia britânica, abrange também nove cidades da província continental de Guangdong, indica o Governo num comunicado oficial em que dá conta da criação do novo organismo.

O objectivo da recém-constituída Federação passa por promover a interacção e cooperação entre os membros do organismo através da integração de recursos e promoção conjunta da imagem do destino alargado da região da Grande Baía.

Além de Guangdong, Hong Kong e Macau, a federação abrange nove das maiores cidades da vizinha província continental: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.

Criada sob a orientação da Administração do Turismo da República Popular da China, a Federação Turística da Região Metropolitana da Grande Baía é uma iniciativa da Administração do Turismo de Guangdong, da Comissão para o Turismo de Hong Kong e da Direcção dos Serviços de Turismo de Macau e insere-se na aplicação do acordo-quadro para o reforço da cooperação Guangdong-Hong Kong-Macau e promoção da construção do projecto da Grande Baía: “A criação da Federação consolidará ainda mais os contactos e intercâmbio de turismo das três regiões e ajudará a estabelecer uma imagem comum de turismo internacional e a criar uma nova referência de nível mundial do turismo regional da Baía, desempenhando um papel importante para a promoção do desenvolvimento da indústria do turismo da região de Guangdong, Hong Kong, Macvau e até da China”, complementa o Executivo em comunicado.

A população da província de Guangdong, juntamente com a de Hong Kong e Macau, totaliza mais de 110 milhões de habitantes.