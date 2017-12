John Kerry considera “uma vergonha” retirada do acordo de Paris  

O ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry considerou esta terça-feira “uma vergonha” a decisão do Presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo do clima de Paris, garantindo que o povo não acompanha esse gesto de “auto-destruição”.

“É uma vergonha, se olharmos para os factos, para a ciência, para o bom senso e para todo o trabalho que foi feito” para chegar ao acordo firmado em 2015 para limitar o aquecimento global, afirmou Kerry à agência France Presse à margem do “One Planet Summit”, que decorre em Paris.

No seu discurso, declarou que “Donald Trump pode ter-se retirado [do acordo] de Paris, mas o povo americano não”, acusando o Presidente republicano de ter feito “um gesto de autodestruição com um objetivo político”.

Kerry apontou que várias das principais metrópoles e estados norte-americanos mantêm o seu compromisso com o objectivo de limitar o aquecimento global.

O governador da Califórnia, Jerry Brown, afirmou que não se pode estar “à espera que a Casa Branca acorde”, defendendo que têm que ser os americanos a agir.

Nos Estados Unidos organizou-se uma coligação de associações, empresas e organizações da sociedade civil chamada “America’s Pledge”, que já tem 1.700 membros, segundo o presidente da câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, e que representa “mais de metade da economia americana”.