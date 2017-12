IPM e Universidade de São Paulo assinam protocolo de cooperação nos primeiros meses de 2018  

Durou apenas duas horas, a visita do futuro reitor da Universidade de São Paulo ao Instituto Politécnico de Macau (IPM) na passada sexta-feira, mas neste curto espaço de tempo as duas instituições acordaram a celebração de um protocolo de cooperação.

Segundo revelou Lei Heong Iok, presidente do IPM, em declarações ao PONTO FINAL, “se tudo correr bem”, este acordo será assinado “no próximo ano em Janeiro ou Fevereiro”. O entendimento e a cooperação entre as duas instituições de ensino superior irá materializar-se, numa primeira fase, nas áreas de tradução, ensino de chinês e investigação.

O projecto de elaboração do protocolo encontra-se de momento sob a responsabilidade de Luciano de Almeida, director da Escola de Línguas e Tradução do Instituto Politécnico de Macau. Após a celebração deste acordo, Lei Heong Iok espera que possam ser realizados “projectos concretos”: “Trocamos impressões [com o futuro reitor da Universidade de São Paulo] e decidimos não só [colaborar] na área da troca de estudantes, de docentes [mas também] em particular na área de investigação. Primeiro vamos começar com a assinatura de um protocolo e depois vêm em concreto esses projectos na área de investigação”, explicou o mesmo responsável.

A nomeação de Vahan Agopyan, o futuro reitor da Universidade de São Paulo, foi conhecida no passado dia 13 de Novembro. O académico, formado em engenharia civil, vai desempenhar funções durante quatro anos, a partir de 2018, sucedendo a Marco Antonio Zago. A visita de Agopyan ao IPM, anunciada já na semana passada, foi para Lei “uma grande surpresa”: “Ele [Vahan Agopyan] disse que queria mesmo estabelecer relações de cooperação com o IPM porque ele já ouviu muito o nome do IPM, em particular na área do ensino da língua e cultura portuguesa”, disse Lei Heong Iok.