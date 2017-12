International Ladies Club de Macau repete feira de Natal com fins solidários  

A Escola Internacional de Macau (TIS) acolhe no próximo sábado uma feira de Natal organizada pelo International Ladies Club de Macau (ILCM). O evento tem como propósito angariar fundos que vão reverter para as instituições de solidariedade apoiadas ao longo do ano pelo organismo. O programa contempla canções de Natal, gastronomia da época e ainda um sorteio.

Instituído em 1984, o International Ladies Club de Macau (ILCM), é administrado totalmente por voluntários, remetendo as doações para diferentes instituições de Macau: “Actualmente, a ILCM apoia e financia cerca de 20 organizações de caridade em Macau, residências para crianças e idosos, deficientes e pessoas desfavorecidas da nossa comunidade. Também fornecemos apoio financeiro a seminários e campanhas para aumentar a consciencialização, educação e compreensão em áreas como a violência doméstica, o abuso de drogas e problemas familiares”, descreve o International Ladies Club de Macau, em comunicado.

O próximo evento organizado pela associação, designa-se “Holly Jolly Charity Fair – Feira de Natal 2017 da ILCM”, e decorre no sábado, 16 de Dezembro, na Escola Internacional de Macau, entre as 11 às 16 horas: “Será um dia divertido em família, em que as pessoas podem desfrutar do espírito do Natal, conhecer o Pai Natal, ouvir as canções de Natal e as histórias de Natal, saborear comida caseira e conhecer um grande variedade de fornecedores locais”, descreve a instituição, na mesma nota. O programa do evento inclui ainda o sorteio de prémios, doados por patrocinadores.

O International Ladies Club de Macau diz ser este um dos seus mais “populares eventos anuais de angariação de fundos do Inverno”, e assinala que todos os fundos angariados na festa de Natal serão doados às instituições de solidariedade apoiadas pelo organismo: “A nossa equipa de Serviços Comunitários trabalha ao longo do ano com todas as organizações acima mencionadas para garantir que os fundos possam fazer a diferença para as essas instituições”, explica a organização.