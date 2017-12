A Administração do Turismo de Hong Kong e o Conselho da Indústria do Turismo de Hong Kong vão impulsionar, no próximo dia 21 de Dezembro, a “Cimeira de Cooperação para a Indústria do Turismo da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”. O programa integra uma bolsa de contactos de negócios da indústria do turismo e a assinatura do “Acordo de Cooperação da Indústria do Turismo da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau”.

