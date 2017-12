Há 400 mil crianças em risco no Congo, alerta UNICEF  

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) alertou ontem que “400.000 crianças gravemente desnutridas podem morrer” na região do Kasai, na República Democrática do Congo, palco de violência desde Setembro de 2016.

“Pelo menos 400.000 crianças menores de cinco anos na região do Kasai, na República Democrática do Congo, sofrem de desnutrição aguda grave e podem morrer em 2018 se não forem auxiliados”, indicou a Unicef num comunicado.

“Mais de 750.000 crianças na região sofrem de desnutrição aguda”, adiantou.

Segundo a agência da ONU, “a situação desastrosa foi largamente causada pela violência, os deslocamentos em massa e a redução da produção agrícola nos últimos 18 meses”.

Várias províncias do Kasai mergulharam na violência em Setembro de 2016 após a morte do líder local Kamuina Nsapu num confronto com as forças de segurança.

Os combates entre as forças de segurança e milícias obrigaram 1,4 milhões de pessoas a abandonarem as suas casas: “A insegurança alimentar grave afecta agora grandes partes da região e as condições não devem melhorar antes de Junho de 2018, pois as épocas de plantação de 2017 foram perdidas”, afirma a Unicef.

A agência, que intervém no Kasai desde Janeiro deste ano, indica que apenas recebeu “15 por cento do financiamento necessário para responder às necessidades nutricionais das crianças em 2017”.

A República Democrática do Congo é o país com o maior número de deslocados internos no mundo.