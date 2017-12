“Guerra” no ciberespaço visa exército chinês com acusações de “pilhagem” e agressões em Macau

“Forças hostis” estão a travar uma guerra no ciberespaço com o intuito de difamar o exército chinês, refere uma publicação na aplicação móvel ‘WeChat’ feita pelo departamento de relações públicas do Exército de Libertação do Povo Chinês.

O autor da publicação, que se tornou viral, mostrou-se “furioso”, considerando que o exército chinês tem vindo a ser vítima de uma campanha de “rumores malignos”, desencadeando uma “batalha cibernética” na qual a guarnição da República Popular da China no território “não deve perder para os seus inimigos”, adianta o portal electrónico Asia Times

Macau surge no centro desta “batalha” que envolve os militares chineses com insinuações de que membros do Exército Popular de Libertação terão pilhado algumas lojas durante o tufão Hato e agredido mortalmente dois residentes de Macau no interior de um parque subterrâneo. Os autores das insinuações dizem ainda que efectivos do Exército terão sido responsáveis por ofensas à integridade física de mais de uma dúzia de pessoas.

Segundo a agência Xinhua, a guarnição de Macau do Exército Popular de Libertação mobilizou mais de mil efectivos militares para ajudar a limpar as ruas cobertas de destroços após a passagem do tufão Hato, numa iniciativa que contou ainda com a ajuda de cerca de 800 soldados vindos de Zhuhai.

O Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, terá dito que os rumores de pilhagem e agressões foram lançados inicialmente por grupos separatistas de Hong Kong através de servidores dos Estados Unidos, tendo sido conduzidas várias detenções pelas autoridades após terem conseguido identificar a localização e identidade dos envolvidos.

O exército chinês foi também alvo de outros rumores em Setembro, durante a cimeira dos BRICS que decorreu em Xiamen. Na ocasião, foi dito que Pequim esteve envolvido num acordo secreto com a Índia para retirar as tropas militares chinesas do planalto de Doklam, onde se mantinha uma disputa entre os dois países, a troco de 20 mil milhões de dólares norte-americanos em empréstimos subsidiados, garantindo ainda a presença do Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi na cimeira. A origem deste rumor, segundo foi publicado ‘online’, terá sido um jornal indiano, tendo a informação sido negada por um porta-voz do Ministério da Defesa chinês.