Futebol: Urawa Red Diamonds quinto no Mundial de Clubes  

Os japoneses do Urawa Red Diamonds conquistaram ontem o quinto lugar do Mundial de Clubes de futebol, ao vencerem os marroquinos do Wydad Athletic Club por 3-2, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos.

O defesa central brasileiro Maurício (18 e 60 minutos) foi decisivo com dois golos, o primeiro dos quais uma ‘bomba’ do meio da rua, complementados pelo tento do médio Yōsuke Kashiwagi (26).

De pouco valeram os golos dos avançados Ismail El Haddad (21) que na altura valia o empate, e de Reda Hajhouj, de penálti, já aos 90+4.