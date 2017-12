Fórum da Indústria Cinematográfica. A sétima arte a olhar para si mesma  

O Fórum da Indústria Cinematográfica dinamizado esta semana no âmbito da 2a edição do Festival Internacional de Cinema e Cerimónia de Entrega de Prémios de Macau centrou-se sobretudo em três grandes áreas de discussão: de que forma é que o cinema pode competir num mundo em que os conteúdos televisivos estão cada vez melhores, qual o papel dos festivais de cinema na afirmação da indústria e de que forma está a máquina cinematográfica chinesa a influenciar o panorama mundial da sétima arte.

O fórum, que abrangeu nove sessões – três por cada um dos tópicos em discussão – convidou especialistas de vários campos da indústria cinematográfica para debates que decorreram à porta fechada. Depois de concluídas as sessões privadas, o moderador de cada um dos tópicos abordados apresentou um breve sumário das conclusões a que se chegou: “Sentimo-nos impelidos a juntar vários agentes da indústria para discutir este tipo de questões

à porta fechada, para que sintam que têm a liberdade necessária para discutir o que bem entendem. É isso que queremos que Macau seja, um local onde se podem trocar ideias e histórias”, disse o director artístico do IFFAM, Mike Goodridge, citado pelo jornal Screen Daily. A ideia de discutir o futuro da sétima arte à porta fechada é, de certa forma, inspirada na iniciativa StepIn, impulsionado pelo Festival Internacional de Cinema de Locarno.

A Gilbert Lim, um dos responsáveis pela produtora tailandesa Sahamongkolfilm International, coube recapitular os principais pontos da discussão relativa à concorrência relativa à concorrência entre conteúdos para cinema e conteúdos para televisão: “Os rótulos estão errados”, defendeu Lim. “Não se trata de perceber porque é que os conteúdos para televisão estão supostamente melhores. Trata-se de perceber o que é que o grande ecrã pode e deve fazer para que as pessoas possam ir ao cinema com maior frequência. Ou pelo menos para garantir que quem vai agora ao cinema não deixe de ir”.

O produtor reconhece que plataformas como a Netflix começam a ter recursos para atrair grandes talentos, quer da realização, quer da representação, mas o consenso é que o cinema ainda continua e deverá continuar a dar cartas em termos de grandes produções audiovisuais.

Lim defendeu ainda que para atrair audiências mais jovens as produtoras e as distribuidoras devem ter a capacidade para criar “campanhas de marketing digital nas redes sociais e nas aplicações de telemóvel para atrair este tipo de audiências às salas de cinema”.

Já Claire Stewart, directora do Festival de Cinema de Londres, uma iniciativa da responsabilidade do Instituto de Cinema Britânico (BFI, na sigla em língua inglesa) recapitulou as sessões em que participou e que saldaram por uma grande conclusão, a de que “os festivais de cinema são mais importantes do que nunca”: “Ajudam a preservar e a alimentar um espaço para a diversidade cinematográfica que existe um pouco por todo o mundo, além de preservar a experiencia cinematográfica em toda a sua amplitude”, defende.

Stewart coloca em destaque a grande diversidade dos festivas de cinema, assinalando que não são o género de certame que se caracteriza pela homogeneidade estílistica. A directora do Festival de Cinema de Londres recorda a míriade de eventos diferentes que se realizam anualmente, sublinhando ainda assim um aspecto que acaba por ser comum a grande parte das concretizações: todos, quase sem excepção, conhecem muito bem o seu território e as audiências a que se destinam: “Diferentes festivais criam tácticas e estratégias distintas para assegurar que são uma plataforma privilegiada para o tipo de público com que se propõem trabalhar, promovendo actividades que colocam em ligação pessoas que se dedicam ao mister de vender, comprar ou promover filmes. este tipo de actividade desenvolve-se, o mais das vezes, nos bastidores”, explica Claire Stewart.

A responsável pelo London Film Festival explicou ainda que a maior parte dos agentes da indústria que participaram na discussão defendem que os festivais devem ter a capacidade para valorizar o ciclo de vida de uma película: “É interessante pensar a importância futura dos festivais no aumento dos ciclos de vida dos filmes. Os especialistas discutiram o que podem os festivais fazer para permitir que um filme se mantenha à tona após ter sido projectado num festival, seja através do lançamento do filme em DVD, seja pela colocação do filme em plataformas de vídeo em demanda”, salienta Stewart.

A directora do Festival Internacional de Cinema de Londres defendeu ainda que os festivais podem dar outro tipo de impulso à promoção dos filmes, através de iniciativas mais corriqueiras, como sejam a gravação das sessões de perguntas de respostas que ocorram no âmbito dos certames para que possam ser posteriormente disponibilizadas através das redes sociais e de outras plataformas de distribuição de conteúdos.

A Jonah Greenberg, presidente da CAA China, coube a responsabilidade de moderar as sessões relativas ao mercado chinês. O responsável abordou o processo de colocação de filmes chineses nos mercados internacionais, considerando que um tal desígnio se afigura tudo menos fácil devido em parte aos conteúdos documentados, mas também a preconceitos de natureza cultural: “O consenso parece ser de que não se trata de uma falha do sistema, mas sim de uma falha inerente à própria natureza dos filmes”, resume Greenberg.

No entanto, os problemas relativos à internacionalização dos filmes chineses parecem ser um mal menor, dada o sucesso doméstico da maior parte dos títulos chineses: “Dada a robustez do mercado cinematográfico chinês e o amplo crescimento que tem registado, não é essencial que os filmes sejam bem sucedidos fora das fronteiras da China. Não acontece na China o que acontece com alguns pequenos países europeus, onde o mercado não consegue sustentar um output significativo, pelo que os realizadores têm necessariamente de garantir que o filme viaja e se internacionaliza. A robustez do mercado chinês em termos de audiências é tanto uma benção como uma maldição, porque permite que as pessoas não assumam os desafios que deveriam assumir”, disse Greenberg. “Muitos dos realizadores da nova geração têm tanto sucesso na China que já não se sentem, sequer, compelidos a trabalhar em locais como a Europa ou os Estados Unidos da América”, remata o presidente da CAA China.