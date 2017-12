Chui Sai On reúne com cônsules-gerais da União Europeia  

O Chefe do Executivo, Chui Sai On, recebeu ontem, no Palácio de Santa Sancha, os cônsules-gerais da União Europeia (UE) acreditados em Hong Kong e Macau, numa reunião em que foi abordado o desenvolvimento da cooperação entre a Região Administrativa Especial de Macau e a União Europeia. De acordo com nota emitida pelo Gabinete do Chefe do Executivo, a chefe do Gabinete da União Europeia para Hong Kong e Macau, Carmen Cano de Lasala, indicou no encontro “que a União Europeia está satisfeita com os resultados que Macau obteve através do seu desenvolvimento, nomeadamente nos progressos alcançados para o impulsionamento da diversificação económica”.

Neste campo, Bruxelas “espera poder reforçar ainda mais a cooperação com Macau”, salientou a responsável, “enumerando as áreas do turismo, economia, cultura e direito”. Carmen Cano de Lasala assinalou ainda que, em 2018, serão realizadas uma série de actividades na UE no âmbito do “Ano do Turismo UE-China”.