Alunos da Escola da Caritas antecipam o Natal com atletas olímpicos da China  

Um grupo de 20 alunos da Escola da Caritas de Macau participou recentemente numa actividade de celebração da quadra natalícia com uma delegação de atletas olímpicos medalhados da República Popular da China. Na iniciativa participou também o actor Santa Ron. Entre os atletas que visitaram Macau estiveram Wu Minxia, que conta já com 14 títulos mundiais de saltos para a água, Han Xiaopeng, primeiro campeão chinês do FIS Freestyle World Ski Champion e Li Nina, três vezes vencedora do FIS Freestyle World Ski Champion.

“Estou encantada por visitar Macau durante o Natal. Para além de participar na Marcha por um Milhão, nós também pudemos partilhar momentos felizes com os estudantes na actividade de hoje. Definitivamente faz com que a nossa viagem tenha um maior significado”, disse Wu Minxia, citada num comunicado do Galaxy Entertainemnt Group.

Para além dos atletas medalhadas, os estudantes da Escola Caritas de Macau estiveram também com Santa Ron, actor que participou já em produções de Hollywood, programas de televisão, campanhas publicitárias e que conta já com uma carreira de cinco décadas. Durante a actividade os alunos tiveram também oportunidade de cantar músicas tradicionais de Natal e de tirar fotografias com Santa Ron.