AFC: Benfica inicia competição em Macau a 7 de Março

O Benfica de Macau vai estrear-se na fase de grupos da Taça da Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla inglesa) com um jogo em casa, frente ao Hang Yuen FC, de Taiwan, a 7 de Março de 2018. O calendário dos jogos para a participação – ainda inédita de uma equipa de Macau na fase de grupos da competição – foi já divulgado, apesar de não ter sido ainda apurada a última equipa que vai integrar o grupo das águias do território.

Depois de receber a formação formosina, o Benfica de Macau vai jogar fora, a 14 de Março, frente ao adversário ainda por apurar que irá sair de um ‘play-off’ entre o vice-campeão da Coreia do Norte e o campeão da Mongólia, numa partida agendada para o início do próximo ano.

A jornada seguinte irá implicar, na teoria, o confronto mais difícil para as “águias” do território, com o campeão de Macau a medir forças com o April 25 Sports Club, em Pyongyang. Na formação norte-coreana pontifica o avançado Kim Yu-song, internacional pelo seu país, com sete golos em 10 jogos, e melhor marcador da competição no ano passado.

As duas equipas vão voltar a medir forças a 25 de Abril, em Macau. Posteriormente seguir-se-á uma deslocação a Taiwan para defrontar o Hang Yuen FC, encerrando-se a fase de grupos no dia 16 de Maio, em casa, frente à equipa que sair do ‘play-off’ de apuramento para a fase de grupos.

De acordo com um comunicado do Benfica de Macau, irá iniciar-se agora “a fase mais complexa de planeamento de toda a operação logística e desportiva” que irá envolver “o cumprimento de uma série de obrigações e protocolos exigidos pela própria AFC, sobretudo no que toca ao trabalho a realizar para a recepção aos adversários nos jogos em que é anfitrião”.