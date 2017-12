Na ilha da Culatra, a areia é o cimento do cinema

Ivo M. Ferreira filmou a sua próxima curta-metragem nas ilhas da Ria Formosa. “Equinócio” é um exercício de liberdade de um cineasta a pensar as fronteiras que nos delimitam.

Texto e Fotografia:

Hélder Beja, em Portugal

Garotos mergulham nas águas do cais de Olhão sob a luz do sol poente. Ao fundo avista-se a Culatra, língua de areia, ilha misteriosa onde nasce “Equinócio”, nova curta-metragem de Ivo M. Ferreira, projecto da produtora de Edgar Medina, que podia ter outro nome mas a propósito se chama Arquipélago Filmes.

O táxi-barco da Doca Pesca já avança pelas águas da Ria Formosa. “Eles filmam horas e mais horas, de dia e de noite, sem parar”, diz o barqueiro Décio neste dia de Setembro, enquanto aponta para o porto de abrigo da Culatra, onde é preciso recolher mantimentos para a equipa que filma debaixo do calor, que ainda aperta às cinco da tarde. “Café é que não pode faltar”, ri-se Décio, e dois jarros que parecem de vinho saltam para dentro da embarcação, acompanhados de sacos azuis cheios de sandes.

É o produtor que espera o barco numa das pontas da Culatra. Edgar Medina caminha na direcção dos que chegam e atrás de si é possível começar a adivinhar o set, cadeiras e chapéus de sol, malas carregadas de equipamento, actores sentados à sombra, gente da produção liderada por Gil Cabugueira a resolver problemas; e João Pinhão, assistente de realização, João Ribeiro, director de fotografia, e Ivo M. Ferreira, realizador, a filmarem mais uma cena das várias previstas para este de cinco dias de rodagem.

Uma ideia de apocalipse

Leila (Alba Baptista) anda descalça, passos pequenos, pela conduta de água desactivada, longa, ferrugenta. Ela e aquela matéria metálica são dois tempos opostos, duas realidades que se afastam, como o dia e a noite, como esse momento em que o sol se desloca do hemisfério sul para o hemisfério norte, ou vice-versa, como o equinócio, esse lugar onde nasce a Primavera ou roda ao longe o Outono. E o que é o Outono?, perguntaria Herberto Helder.

A rapariga de “Equinócio” é uma história a começar, primaveril, o vestido azul florido, uma pele de ante-estreia, cabelos de cachos doirados, como extensões feitas de sol. É com ela que vamos, nas palavras de Ari (Ivo Miguel), o rapaz e personagem de “Equinócio”: “O Ari é um pescador que anda na ilha com um homem que o acompanha sempre [Adriano Luz], em todas as acções, e que a certa altura avista duas mulheres [Alba Baptista e Margarida Vila-Nova]. Acaba por ficar interessado logo à primeira vista numa delas, a mais nova. Toda a acção do filme se desenrola até Ari e essa miúda, que se chama Leila, se encontrarem e terem a sua relação, uma coisa pós-apocalíptica.”

Querer prover de sentido um filme, mesmo que uma curta-metragem, depois de assistir à rodagem de umas quantas cenas é um exercício estéril. Será preciso tornar à costa de Olhão, ver o sol desmaiar no Atlântico, seguir para um hotel em Faro, autarquia que apoia o projecto, dormir umas poucas horas e acordar com as gaivotas para regressar às areias.

O sotavento é um lugar de excepção no Algarve. O parque natural, com cinco ilhas, duas penínsulas, dunas, sapais, vazas, é do mais virgem que se pode encontrar no sul de Portugal. Mas de onde teria vindo aquela ideia pós-apocalíptica do jovem actor Ivo Miguel sobre este filme, ideia a formar-se na cabeça de um rapaz longilíneo que dá os primeiros passos no cinema depois de uma carreira como modelo, um rapaz que cresceu entre a cidade e a região piscatória do Montijo, onde o avô ia ao peixe e à amêijoa?

“Achei que havia aqui questões que podiam agarrar o projecto, a começar pela própria paisagem. Há o mundo visual do filme, que é muito importante, aquelas dunas. Por outro lado, as ameaças que percebemos das próprias marés, de passares num deserto e quando voltas a passar por lá já está cheio de água. Essas partidas que o espaço nos ia pregando, tentámos pô-las de alguma forma no filme, de um modo que falasse dessa necessidade de viver nalgum lado, e nessa volatilidade, a que mais uma vez temos assistido com a questão dos refugiados, mas também com esta ideia apocalíptica, de um mundo que acaba.” Palavras de Ivo M. Ferreira a apontar alguma luz sob a premissa lançada pelo seu actor: “Quis impregnar o filme dessa ideia um pouco apocalíptica. Acaba por ser um bocadinho um lugar comum, a ideia do fim do mundo, das pessoas se irem encontrar no fim do mundo. (…) Estes anos em que se falou dos refugiados, do Mediterrâneo, de as pessoas perderem geograficamente o espaço onde vivem; e por outro lado até estas ideias cataclíticas de para onde vai a humanidade, com as alterações climáticas, mantiveram ao de cima esses temas uma forma diferente. O que é que me fascinou aqui? O facto de o próprio território ser volátil, de o vento fazer transformar as ilhas todos os dias e de, de repente, não serem só as pessoas que mudam.”

A viagem

Edgar Medina arranca com “Equinócio” uma nova etapa da produtora Arquipélago Filmes. “Acho que isto foi a junção de duas vontades”, explica. “Por um lado a minha vontade de inaugurar uma fase de cinema na produtora, de produção editorial, e de começar com o Ivo [M. Ferreira], com quem trabalho há muitos anos. Gosto do cinema dele e achei que fazia sentido. Ao mesmo tempo, a vontade do Ivo de trabalhar de uma forma mais liberta, porque tem feito projectos muito pesados nos últimos anos. Ele queria fazer uma coisa mais experimental, um bocadinho mais livre.”

O realizador passou umas semanas na Ria Formosa antes de o filme avançar, ficou “muito impressionado com a paisagem, com as gentes, também com uma coisa que acabou por não estar muito no filme, que é o processo de demolição das casas das gentes das rias”, conta Medina.

A primeira versão do guião, que recebeu o apoio às curtas-metragens do Instituto do Cinema e do Audiovisual, bem como da RTP, acabou por ver-se transformada depois da incursão de Ivo M. Ferreira pelos territórios do filme. “Usando as mesmas personagens e uma paisagem similar, ele fez nascer um filme completamente diferente. Este argumento é um argumento do Ivo, a curta-metragem por natureza permite isto, é um objecto de experimentação em que as regras narrativas funcionam de uma forma muito diferente. Neste caso há a forma coma paisagem nos conta coisas.”

O produtor encontra no discurso cinematográfico do realizador de “Águas Mil” uma ideia forte que se transporta para “Equinócio”: a ideia de como a viagem pode ser transformadora. “Isso tem muito que ver com a biografia do Ivo, um viajante, uma pessoa que andou por muitos sítios. Esses lugares e as pessoas que encontra transformam-no. Acho que este filme tem também essa afinidade com ele e com outros títulos, que é a ideia da transformação através da viagem. (…) Em certa medida, este filme, nesta forma experimental, é também muito isso – o modo como as pessoas e a paisagem e a atmosfera te contaminam e permitem a transformação. Também por isso se chama ‘Equinócio’, momento de transição entre a escuridão e a luz.”

Ivo M. Ferreira concorda: “Há uma questão territorial, de delimitação de fronteiras, que de alguma forma me interessa. Sempre me interessou muito esta necessidade de identificação, mesmo de marcas geopolíticas. Até nos filmes que fiz na China acho que tive sempre um bocadinho a necessidade de arranjar fronteiras para nos identificarmos a nós próprios, esse processo de olhar o outro para nos percebermos a nós próprios”, explica.

Apesar de toda a liberdade permitida pelo formato da curta-metragem, o cineasta é o primeiro a dizer que importa “arranjar formas fáceis de contar as histórias”: “Do ponto de vista narrativo, esta poderá ser a história de uma tia e de uma sobrinha. Terá morrido o irmão da tia, o pai da miúda, e, por ter nascido ali, ali voltam para deitar as cinzas. Mas há um lado quase absurdo, por já não conhecerem bem o sítio e não saberem bem o que fazer com aquilo. Esse contacto com a ilha e algumas personagens da ilha acaba por tornar a viagem mais longa. A energia da lua, do mar, o equinócio, o contacto com o espaço… Há uma energia que cria uma espécie de cio que aproxima as pessoas, até sexualmente, uma espécie de energia que o vento provocará nas personagens e que as atrai umas às outras”, conta o realizador. Esta, acredita é a história mais simples de se contar e a única que há para ser contada. “Depois, quando as pessoas virem o filme, espero que vejam outras histórias, como por exemplo a ideia de as personagens femininas serem a mesma em diferentes alturas da vida, e o mesmo para as personagens masculinas: serem uma espécie de flashback ou flashforward uma da outra. E também essa questão de isto ser uma coisa completamente normal, ou se calhar uma coisa meio apocalíptica.”

As marés

No segundo dia a acompanhar a rodagem de “Equinócio” não há uma estrada aberta e apocalíptica para o fim do mundo, apenas para o fim da ilha.

Sai-se da doca-pesca de Olhão em mais uma embarcação de recreio. Wilson, o barqueiro de pele tatuada e curtida pelo sol, leva-nos pelo meio-dia. Avista-se o barco Aurora Boreal, as gaivotas, a maré vaza, uma corda que chicoteia as ondas, as bandeiras de Portugal nos mastros, a ria batida pelo vento, uma paisagem quase desértica, não fosse água por todos os lados. Flutuam pequenos barcos de recreio, bocados de madeira tão velhos como as histórias deste lugar, a conviver com motas de água que parecem perseguir este bote. As primeiras casas brancas das ilhas aparecem na paisagem, mulheres e homens apanham bivalves e, ao fundo, recorta-se a montanha por detrás de Olhão.

Barcos por baixo, aviões por cima. A gente a deslocar-se num bulício sem fim. No pequeno cais da Culatra a poesia faz-se nos cascos das barcaças: Rio Odiel, Charlie Girl, Costa Brava, Cheila, Trovão, Selma, Era Assim, Rumo do Mar, Liane, Jesus, todos os nomes o nome.

O porto de abrigo da Culatra está pejado de cães e de famílias veraneantes. N’O Janoca, café e instituição local, Portugal defronta a Espanha na final do mundial de hóquei em patins. Homens de boné convivem com dezenas de minis nas mesas. Ainda não é hora de almoço, mas joga Portugal, que diabo.

A base da equipa de rodagem é a Escola Básica da Ilha da Culatra. De caminho, casas baixas e brancas, peixe fresco nas vitrinas, uma rede que descansa sem corpo. Lá dentro, a maquilhagem e o guarda-roupa instalaram-se na biblioteca dos putos.

Da escola sai-se de tractor para o meio das dunas, umas secas, outras onde a água corre moderada pela manhã. Aqui as horas da maré são de importância para todos, dos pescadores e barqueiros aos banhistas. Directores, actores e técnicos partilham o transporte improvisado. Grande parte da equipa conhece-se do filme anterior de Ivo. M. Ferreira, “Cartas da Guerra”, e essa cumplicidade sente-se: “Apesar de tudo, este reencontro permitiu uma certa liberdade e algum gozo que é difícil ter em processos mais pesados”, diz o cineasta. E o “apesar de tudo” é usado porque esta rodagem da curta “foi muito dura”, ainda que com uma diferença essencial comparada com a de “Cartas da Guerra”: “Numa curta tens terra à vista, não viajas na tempestade sem teres terra à vista”.

Horácio é o condutor do tractor que carregará material e pessoal dia e noite dentro, com as últimas cenas a estenderem-se para lá do sol e a conferirem à paisagem uma dose suplementar de isolamento. Horácio ganha umas horas a manobrar o tractor, mas é da pesca que faz vida. Apanha linguados, robalos, douradas e mais, tudo a um quarto de milha da costa. Cresceu aqui e lembra-se das poucas casas que se foram multiplicando, da energia a gerador e dos candeeiros a petróleo: “As casas só têm luz há uns 27 anos”, contabiliza, enquanto aguarda à sombra por mais uma mudança de cenário e vai tomando o pulso às águas grandes e águas pequenas, as marés.

Como as marés para o pescador Horácio, os filmes podem dividir-se na sua extensão em grandes e pequenos. Depois da longa “Cartas da Guerra”, e de rodar em Macau “Hotel Império”, ambas produzidas por Luís Urbano de “O Som e a Fúria”, Ivo M. Ferreira volta às curtas em “Equinócio”, um formato que, nota, “à partida tem uma série de fragilidades”: “Um amigo de Hong Kong que trabalha em vários festivais perguntou-me ‘porque é que vais fazer uma curta?’. E eu disse-lhe: ‘Porque posso, porque me apetece e porque acho que é um lugar de liberdade e de experimentação específico’. Não estou a dizer que fiz a curta para pagar pecados ou prestações do futuro, mas foi uma coisa que me deu energia no meio do processo do ‘Hotel Império’.” A última curta que fizera fora “Na Escama do Dragão”, rodada em Macau e na China Continental, para Guimarães Capital Europeia da Cultura: “Naquele momento esse filme fazia o sentido que fazia, este tinha um sentido diferente. Pensei que ia ser um filme de verão, a malta ficava nas casinhas na ilha… Uns dias antes comecei a desatinar e pensei ‘caraças, isto vai ser tudo a mesma coisa, filmar cinco cenas por dia…’ No primeiro dia, a andar para o pontão de onde se apanha o barco, pensei ‘porque é que me meti outra vez nisto?’ Isso é uma coisa normal, às vezes um gajo questiona-se, filmar é uma angústia do caraças. Estava nestas fases que às vezes acontecem e no primeiro dia essa ideia veio precisamente ao meu encontro. Mas, curiosamente, e sobretudo porque a equipa estava cansada mas estava bem, acabo o filme com mais energia do que comecei. É porque apesar de tudo algum sentido fazia.”

Quatro actores

Margarida Vila-Nova e Alba Baptista, Adriano Luz e Ivo Miguel, são as duplas de actores que caminham juntas o mais das vezes nas cenas de “Equinócio”, experiência e juventude lado a lado.

“Não foi uma coisa de esperteza da minha parte mas funcionou optimamente”, diz Ferreira sobre estas parcerias. “O realizador pauta um bocadinho a disciplina, a atenção e o método que há no platô. No caso da Alba, com várias experiências mas não comparável com a experiência da Margarida, o facto de estar com ela e de haver uma grande generosidade e simplicidade de parte a parte, e o mesmo no Adriano e no Ivo, acho muito simples e não acho que haja um problema de haver este tipo de clivagem” no que toca à experiência dos diferentes actores.

“Sobretudo com actores inteligentes e generosos, com o Ivo que não tinha qualquer experiência e com o Adriano, que a tem toda, com certeza que não é o actor mais experiente que vai querer brilhar, ele quer é que aquilo funcione e que cresçam os dois para a cena existir, porque não serve de nada um brilhar se o outro não estiver a fazer nada”, acrescenta.

O realizador não recorre a “métodos muito psicologistas” com o elenco: “Às vezes sinto que é preciso e faço-o, para lhes dar uma base, para perceberem por onde pegam. Por outro lado acaba por ser o lado comportamental que me interessa mais trabalhar.”

Enquanto as duas actrizes do filme correm desalmadas atrás da tenda que vai sendo levada pela corrente, numa cena repetida várias vezes, parte da equipa avança já para o local do último take deste longo dia de filmagens. Antes de Adriano Luz pegar numa espingarda e avançar na direcção de Margarida Vila-Nova, cujos gritos ressoarão na noite, é tempo de servir o jantar com uma linha de fogo no horizonte, o sol a desaparecer para dar lugar ao tecto de estrelas rodeado de mar. A temperatura desce nas ilhas da ria quando a noite chega. A equipa, agasalhada, alimenta-se e prepara o esforço final. Os holofotes acendem-se, a areia sopra para a câmara e embala a tempestade. A actriz atira o nome de Leila para cima do silêncio, o actor caminha armado pelo breu. A magia do cinema revela-se.

“Hotel Império” quase pronto, “Sul” arranca em Abril

A longa-metragem “Hotel Império”, filme de Ivo M. Ferreira produzido por “O Som e a Fúria”, de Luís Urbano, já tem a montagem de imagem terminada, e está agora na fase de correcção de cor, efeitos especiais e montagem de som. O filme, rodado em Macau no começo deste ano e que conta com Margarida Vila-Nova e Rhydian Vaughn nos principais papéis, deve estar finalizado a meio de Janeiro. De acordo com Urbano, ainda não é possível avançar onde estreará o filme que sucede a “Cartas da Guerra”, longa anterior do cineasta que esteve em competição na Berlinale.

Noutra vertente, Ivo. M. Ferreira voltará a trabalhar com a produtora Arquipélago Filmes já no próximo ano, na série policial “Sul”, projecto de 10 episódios para a RTP, com o apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual . A rodagem da série da autoria de Edgar Medina e Guilherme Mendonça arranca em Abril de 2018. A acção desta “série de género”, como a define Medina, desenrola-se durante a crise financeira de 2013, tratando “Lisboa como personagem”: “Tenho projectos de longas com O Som e a Fúria e tenho estes projectos da curta e da série de televisão com a Arquipélago Filmes. Também é bom, porque acaba por ajudar e higienizar a minha relação com os produtores”, diz o realizador.